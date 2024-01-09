مليون معتمر وزائر يتنقلون بين مكة والمدينة شهريا (فيديو)

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أعلن نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح الرميح أن حولي 800 ألف معتمر يتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة شهريا.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2024
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وزارة الحج تستهدف مليون معتمر شهرياوقال إن الوزارة تستهدف هذا العام أكثر من مليون معتمر وزائر شهريا، خاصة وفي ظل استقبال 130 رحلة لقطار الحرمين يوميا.
وأكد نائب وزير الحج على التطور والتوسع في خدمات النقل بصفة عامة بما فيها قطار الحرمين.
جاءت تصريحات نائب وزير الحج الدكتور رميح الرميح أثناء فعاليات معرض ومؤتمر الحج في نسخته الثالثة المقام حاليا خلال الفترة من 8ـ11 يناير الحالي.
تدشين أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة سعود بن مشعل، دشن أمس الاثنين، أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، في نسخته الثالثة.
ونظمت المؤتمر وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير الحالي في جدة سوبر دوم.
إنشاء مشروع أجنجة فندقية بقيمة 2.5 مليار ريالوشهد نائب أمير المنطقة توقيع اتفاقيتي تعاون بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار، والهيئة العامة للأوقاف، لإنشاء مشروع أجنحة فندقية بقيمة 2.5 مليار ريال.
وتم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج ضيوف الرحمن، لإنشاء مركز توعية ضيوف الرحمن.
فيديو | د. رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية: نستهدف أكثر من مليون معتمر وزائر يتنقلون بين مكة والمدينة شهريا العام الحالي#مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة #الإخبارية pic.twitter.com/8fxWrdZzOV