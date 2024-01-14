الأحد، 02 رجب 1445 ، 14 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"مكافحة التستر" تُلغي 650 ألف رخصة بلدية لهذا السبب

التستر التجاري
البرنامج الوطني لمكافحة التستر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر، 85 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت، استنادًا على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، وتخصيص دائرة لمكافحة التستر التجاري ضمن المحاكم الجزائية للنظر في قضايا التستر.اضافة اعلان
وأكد البرنامج على أن استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة حسابًا بنكيًا آخر غير عائد لها يعد مخالفة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر.

إلغاء 650 ألف رخصة بلدية

وكشف البرنامج عن إلغاء 650 ألف رخصة بلدية لعدم التجديد، وإصدار 6098 ترخيصًا لنشاط نقل البضائع مرتبط بسجلات تجارية.
وأعلن البرنامج عن تصحيح 450 ألف سجل تجاري لأوضاعها من خلال ربطها بحسابات بنكية تجارية.

أسباب تخفيف العقوبات عن المتستر

ويحق للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عن مرتكب جريمة تستر لأي سبب من الأسباب التالية، والتي تتمثل في: كبر السن، وطبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية، وبساطة حجم المنشأة، ومدى إسهام المعلومات والأدلة المقدمة في كشف الجريمة وإثباتها.

7 شروط لإعفاء المتورط في التستر من العقوبات

وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات النظامية المترتبة عليها، وتشتمل:
1ـ التوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2ـ تبليغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية مرتكبيها والمشتركين فيها.
3ـ ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4ـ أن يتعاون مع الجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.

تقديم أدلة ومعلومات تؤدي إلى إثبات الجريمة

5ـ تقديم أدلة ومعلومات يستند إليها في إثبات الجريمة.
6ـ عدم القيام بإتلاف أو تزوير أو إخفاء معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7ـ أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

اقرأ أيضا

طرح 238 فرصة استثمارية متنوعة بالمنطقة الشرقية

أسعار العملات في السعودية اليوم الجمعة 12 يناير.. الإسترليني يسجل 4.79 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 12 يناير.. عيار 24 يسجل 247 ريالًا

ضبط 1055 مخالفة في القطاع الهندسي خلال 3 أشهر

رصدت 272 ألف مخالفة.. النقل تجري 1.8 مليون عملية فحص على شاحنات النقل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

القروض الشخصية
3:51 م الجمعة، 12 يناير 2024

تراجع القروض الشخصية في المملكة لأول مرة منذ الأزمة المالية

النفط - ارتفاع الاسعار
12:57 م الجمعة، 12 يناير 2024

توقعات.. 110 دولارات سعر النفط في مارس القادم

ارتفاع أسعار النفط
12:26 م الجمعة، 12 يناير 2024

أسعار النفط والغاز والذهب تصعد مدفوعة بتوترات اليمن

وزير الطاقة ونظيره الأردني
6:01 م الخميس، 11 يناير 2024

وزير الطاقة ونظيره الأردني يوقعان اتفاقية تعاون في مختلف المجالات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة مقيم
10:08 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. منصة مدرستي.. خطوات ورابط تحديث كلمة المرور للطلاب

elbashayer-2023-08-13_027503
10:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

ما أهم أسرار تفوق الطلاب في الدراسة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

سكني
7:00 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. سكني يكشف عن الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية

87978978
9:14 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. في آخر يوم للتقديم.. طريقة ورابط الحصول على وظيفة بمركز الأرصاد

اكتئاب الشتاء
8:56 ص الأحد، 14 يناير 2024

5 نصائح مهمة تساعدك على تحمل المسؤولية... وتحذيرات من عواقب التهرب منها

طلاب السعودية
8:12 ص الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. مع عودة الدراسة اليوم.. تنبيهات من التعليم لأولياء الأمور بشأن حضور وانتظام الطلاب