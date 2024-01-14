"مكافحة التستر" تُلغي 650 ألف رخصة بلدية لهذا السبب

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نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر، 85 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت، استنادًا على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر، وتخصيص دائرة لمكافحة التستر التجاري ضمن المحاكم الجزائية للنظر في قضايا التستر. اضافة اعلان

وأكد البرنامج على أن استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة حسابًا بنكيًا آخر غير عائد لها يعد مخالفة يعاقب عليها نظام مكافحة التستر.





إلغاء 650 ألف رخصة بلدية



أسباب تخفيف العقوبات عن المتستر



7 شروط لإعفاء المتورط في التستر من العقوبات



تقديم أدلة ومعلومات تؤدي إلى إثبات الجريمة



وكشف البرنامج عن إلغاء 650 ألف رخصة بلدية لعدم التجديد، وإصدار 6098 ترخيصًا لنشاط نقل البضائع مرتبط بسجلات تجارية.وأعلن البرنامج عن تصحيح 450 ألف سجل تجاري لأوضاعها من خلال ربطها بحسابات بنكية تجارية.ويحق للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عن مرتكب جريمة تستر لأي سبب من الأسباب التالية، والتي تتمثل في: كبر السن، وطبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية، وبساطة حجم المنشأة، ومدى إسهام المعلومات والأدلة المقدمة في كشف الجريمة وإثباتها.وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة التستر من العقوبات النظامية المترتبة عليها، وتشتمل:1ـ التوقف عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.2ـ تبليغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية مرتكبيها والمشتركين فيها.3ـ ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.4ـ أن يتعاون مع الجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ حتى انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.5ـ تقديم أدلة ومعلومات يستند إليها في إثبات الجريمة.6ـ عدم القيام بإتلاف أو تزوير أو إخفاء معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.7ـ أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين أو إلى منعهم من السيطرة عليها.