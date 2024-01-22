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"مكافحة التستر التجاري": 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
أ أ
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حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عشرة معايير لامتثال المنشآت بقواعد السوق.

 معايير التزام المنشآت بقواعد السوقاضافة اعلان

وتتمثل المعايير في الآتي:
1- وجود سجل تجاري ساري، ومحدث بكافة البيانات.
2- فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في تعاملات المنشأة.
3- تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها.
4- تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة.
5- توثيق كافة عقود العمالة إلكترونياً، وعدم تشغيل العمالة غير النظامية.
6- توثيق كافة التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن.
7- عدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
8- توفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
9-تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق كافة تلك العمليات.
10- الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، هو برنامج أطلقته وزارة التجارة والاستثمار في عام 2017، ضمن برنامج التحول الوطني.
وتشترك 10 جهات حكومية مع الوزارة في تطبيق البرنامج من بينها: وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، البنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.

أهداف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

ويهدف البرنامج إلى:
 القضاء على جرائم التستر في كافة القطاعات.
زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للمواطنين.
تكثيف الرقابة، وفرض الأنظمة والتشريعات.
رفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلك.

آلية مكافحة التستر التجاري

مراقبة مصادر الأموال، من خلال الحسابات البنكية للمنشأة التجارية.
فرض التعامل بالفواتير، وتقليل الحوالات التجارية.
تقديم معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة.
رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك.
توحيد جهود الجهات الحكومية كافة في القضاء على التستر التجاري.
تحقيق منافسة عادلة في السوق التجاري بالمملكة.
توفير وظائف للمواطنين.

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