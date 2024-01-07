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مكاسب مؤشر الأسهم مستمرة.. أغلق اليوم مرتفعا 1.2%

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أسعار مؤشر الأسهم اليوم الأحد
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ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، في تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 1.2%، وأغلق عند 12285 نقطة، وبتداولات بلغت 9.399 مليار ريال.اضافة اعلان

11.315 تريليون ريال قيمة الأسهم السوقية

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 378.518 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.315 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 152 شركة وانخفاض 62

ارتفعت أسهم 152 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 62، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

"الأبحاث والإعلام والإعادة السعودية" الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات، الأبحاث والإعلام، والإعادة السعودية، وبحر العرب، والصناعات الكهربائية، والباحة، الأكثر ارتفاعا.
وجاءت أسهم شركات، ولاء، وفيبكو، والدريس، والزامل للصناعة، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا.

انخفاض السوق الموازية 0.6%

وأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 24557 نقطة، وبتداولات بلغت 32.137 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.233 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.201 مليار ريال.

ارتفاع أسهم 28 وانخفاض 34

وارتفعت أسهم 28 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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