الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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مكاسب سوق الأسهم مستمرة.. ارتفع 73.91 وأغلق عند 10482.85 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم
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ارتفع مؤشر الأسهم الرئيس اليوم 73.91 نقطة ليقفل عند مستوى 10482.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

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ارتفاع أسهم 122 شركة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 118 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأسماك، والباحة، وسليمان الحبيب، والحمادي، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا.


أميانتيت وثمار الأكثر انخفاضاً

وجاءت أسهم شركات أميانتيت، وثمار، وساسكو، ورعاية، وأملاك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا 9.20% و6.31%.


أرامكو وشمس والعربي الإكثر نشاطا

 وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشمس، والعربي، والباحة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والعربي، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


ارتفاع السوق الموازية 147 نقطة

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 147.79 نقطة ليقفل عند مستوى 22596.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15.1 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 900 ألف سهم.

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