مشاريع عملاقة.. أنظار العالم تتجه إلى قمة قادة العقار بالمملكة

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انطلقت، أمس الثلاثاء، أعمال القمة العالمية لقادة العقار التي تستضيفها الرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد بن عبدالله الحقيل. اضافة اعلان

وتشهد القمة حضورًا مميزًا من شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.





القمة العالمية لقادة العقار



10 معلومات عن القمة العالمية لقادة العقار



وتأتي القمة العالمية لقادة العقار كحدث سنوي ينظمه الاتحاد الدولي للعقارات بهدف تعزيز التواصل بين قادة الصناعة والخبراء من جميع أنحاء العالم.وفازت المملكة باستضافتها في دورتها 42 والتي تسعى من خلالها لمناقشة آخر ما وصل في صناعة العقار من حيث التشريعات والتنظيمات على المستويين المحلي والدولي إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة.وقال الخبير العقاري، خالد المبيض في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن أنظار العالم تتجه لترقب مشاريع المملكة العملاقة في "قمة قادة العقار".وأشار إلى أن انعقاد القمة "يعني أن هناك مشاريع عملاقة، وطرقًا كبيرة قادمة، والحمد لله لولا الله، ثم ما يوجد لدينا مبرر لعقد هذه القمة ما استطعنا أن نكسب ثقتهم".وشدد على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار تسويق الطرق بالمملكة، لأن الحاضرين والمتابعين على مستوى عال جدًا، ومتخصصون في جميع المجالات.وفيما يلي أهم 10 معلومات عن القمة العالمية لقادة العقار:1 - تستقطب القمة، عددًا كبيرًا من قادة العقارات والمطورين والمستثمرين المحليين والعالميين، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد العالمي للعقارات FIABCI والمتحدثين الرئيسيين من أكثر من 110 دولة.2 - تتناول القمة التحديات في صناعة العقار إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر مناقشة أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والذكاء الاصطناعي، كما تم التنسيق مع جهات حكومية والخاصة لتنظيم عدة زيارات لضيوف القمة لأبرز المشاريع العقارية في المملكة.3 - تأتي استضافة المملكة للقمة العالمية بعد اجتماع الاتحاد العقاري العالمي في مدينة كان الفرنسية، الذي عقد خلال الفترة ما بين 14 مارس إلى 17.4 - تعتبر القمة أكبر تجمع سنوي في الصناعة، والذي يضم رواد العقارات والرؤساء التنفيذيين لشركات عقارية مهمة من جميع أنحاء العالم لعرض خبراتهم في تطوير القطاع العقاري.5 - في حضور نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العقاري الدولي، ستكون القمة أيضًا فرصة لتسليط الضوء على الدور الرائد للمملكة في قطاع العقارات في ضوء رؤية المملكة 2030 وما حققته من نجاحات حتى الآن، والتي تعزز أهداف الرؤية.6 - تعقد القمة العديد من الجلسات وورش العمل والاجتماعات والمحاضرات التي تهدف إلى التعامل مع تحديات الصناعة العقارية وفرص الاستثمار المتاحة، ودور قادة الصناعة في خلق أفكار ثورية من خلال مناقشة أفضل الممارسات العالمية وأساليبها. وآلية تطبيقها في المنطقة. ومن المتوقع أيضًا خلال القمة زيارة أبرز المشاريع العقارية الكبرى في المملكة العربية السعودية.7 - توفر القمة فرصة للحاضرين لاستكشاف أحدث الاتجاهات العقارية والتطورات وفرص الاستثمار، من خلال عرض أحدث التقنيات والمنتجات لمساعدتهم على تحسين عملياتهم التجارية وتقديم خدمات أفضل للعملاء.8 - بالإضافة إلى توفير منصة للتعلم والتطوير المهني، تلعب القمة أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز التنمية المجتمعية. وتركز على التنمية المستدامة، وتؤكد القمة من خلال مناقشاتها أهمية بناء مجتمعات مستدامة، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.9 - الاتحاد العالمي للعقارات، يعد أكبر كيان عالمي في مجال منظومة العقار، وقد تم تأسيسه في عام 1951 في فرنسا، ويبلغ عدد أعضائه مليوًنا و500 ألف عضو، من 70 دولة، حول العالم.10 - يتبنى الاتحاد منظومة شمولية تُعنى بالتكامل الشامل ما بين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، ويعود بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل الاتحاد على تنفيذ خططه فيها.كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري، وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتكوالبروبتك.