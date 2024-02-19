مسؤول في أرامكو: من المرجح أن نصدر سندات في 2024

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قال زياد المرشد كبير الإداريين الماليين لشركة "أرامكو" السعودية اليوم الاثنين إن عملاقة النفط ستصدر على الأرجح سندات هذا العام.





أرامكو تعتز إصدار سندات في 2024



تحصيل 6 مليار دولار من بيع الصكوك



أكبر طرح عام أولى في العالم لأرامكو في 2019



الإعلان عن النتائج المالية لعام 2023 في 11 مارس



وذكر المرشد في ملتقى السوق المالية السعودية بالرياض أن الشركة ستعطي أولوية للسندات ذات الأجل الأطول (الذي يصل إلى 50 عاما).وأضاف المرشد أن الإصدار المزمع يأتي في إطار استراتيجية لتحسين هيكل رأس مال الشركة، وفقا لـ "العربية".وكانت آخر مرة تستغل فيها أرامكو أسواق الدين العالمية في عام 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من بيع صكوك على 3 شرائح.وردا على سؤال بشأن تقارير عن بيع مزمع لأسهم بأرامكو في مرحلة لاحقة، قال المرشد إنه لا يستطيع التعليق لأن "قرار بيع الأسهم الحكومية الحالية ليس في يد الشركة".وأكملت أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم في أواخر عام 2019، حين جمعت 25.6 مليار دولار ثم باعت لاحقا المزيد من الأسهم لرفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.وأوضح أن سعر 60 دولارا للبرميل أعلى بكثير من تكلفتنا لكننا مستعدون لنطاقات مختلفة لأسعار النفطجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية، قالت إنها ستعلن عن النتائج المالية للعام 2023م وتوزيعات الأرباح في 11 مارس 2024م.كان صافي أرباح أرامكو قد تراجع بنسبة 23.2% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 122.19 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 159.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.