"مدن" تستحوذ على استثمارات بقيمة نصف مليار ريال من "سيتي سكيب"

وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"
عددًا من العقود الاستثمارية بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال بالشراكة مع القطاعين
العام والخاص.
وذلك خلال مشاركتها في فعَّاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي استضافته مدينة الرياض في الفترة "10- 13" سبتمبر 2023 تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل".
وتضمنت العقود الاستثمارية توقيع 3 عقود لتقديم خدمات هندسية وإشرافية
لمشاريع تطوير البنى التحتية الكبرى ومبادرات برامج تطوير الصناعة الوطنية قيمتها
131 مليون ريال.
3 عقود لتقديم خدمات هندسية وإشرافية
ووقعت الهيئة مع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تطوير مشاريع سياحية لتمكين مفاهيم جودة الحياة وترسيخ التنمية المستدامة في المدن الصناعية، ودعم جهود توطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وشملت العقود التوقيع مع شركة
"أريك" لبناء وتطوير وتشغيل 108 مصانع جاهزة بحجم استثمارات 100 مليون
ريال على مساحة 100 ألف متر مربع في واحة مدن بجدة.
تشغيل 108مصانع جاهزة
إضافة إلى توقيع عقد مُماثل مع شركة "ماسك" لبناء وتطوير 172 مصنعًا جاهزًا بقيمة استثمارية تتخطى 200 مليون ريال على مساحة 180 ألف متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثالثة بالرياض والثالثة بالدمام.
وأبرمت "مدن" وشركة شبه الجزيرة
للمقاولات عقد تطوير مساحة تتجاوز 1,5 مليون متر مربع في المدينة الصناعية الثانية
بمكة المكرمة "العكيشية" بحجم استثمارات 66 مليون ريال لدعم التنمية
المستدامة في المنطقة.
تطوير المدينة الصناعية بمكة المكرمة
ووقعت عقدًا آخر مع شركة نقل وتقنيات المياه (WTTCO) لتنفيذ شبكة مياه في واحة مدن بجدة بحجم استثمارات 30 مليون ريال لتوفير احتياجات المصانع من المياه على مدار الساعة عبر شبكات مياه حديثة.
وفي السياق ذاته استعرضت "مدن" خلال مشاركتها بالمعرض أبرز
مستجداتها لتطوير حزمة الخدمات والمنتجات والفرص الاستثمارية المتاحة في 36 مدينة
صناعية.
حزمة الخدمات في 36 مدينة صناعية
وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ "مدن" لتطوير الأعمال علي العمير: تعمل "مدن" وفق إستراتيجية متكاملة لتهيئة بيئة صناعية متميزة وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف العمير أن "مدن" تعمل على تعزيز التواصل مع الشركاء والمستثمرين وتهيئة بيئة تنافسية، وكذلك توفير الفرص الداعمة لأعمال رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.