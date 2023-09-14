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"مدن" تستحوذ على استثمارات بقيمة نصف مليار ريال من "سيتي سكيب"

مدن
الهيئة السعودية للمدن الصناعية
أ أ
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وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عددًا من العقود الاستثمارية بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.اضافة اعلان
وذلك خلال مشاركتها في فعَّاليات معرض "سيتي سكيب العالمي" الذي استضافته مدينة الرياض في الفترة "10- 13" سبتمبر 2023 تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل".


3 عقود لتقديم خدمات هندسية وإشرافية

وتضمنت العقود الاستثمارية توقيع 3 عقود لتقديم خدمات هندسية وإشرافية لمشاريع تطوير البنى التحتية الكبرى ومبادرات برامج تطوير الصناعة الوطنية قيمتها 131 مليون ريال.
 ووقعت الهيئة مع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تطوير مشاريع سياحية لتمكين مفاهيم جودة الحياة وترسيخ التنمية المستدامة في المدن الصناعية، ودعم جهود توطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة.


تشغيل 108مصانع جاهزة

 وشملت العقود التوقيع مع شركة "أريك" لبناء وتطوير وتشغيل 108 مصانع جاهزة بحجم استثمارات 100 مليون ريال على مساحة 100 ألف متر مربع في واحة مدن بجدة.
إضافة إلى توقيع عقد مُماثل مع شركة "ماسك" لبناء وتطوير 172 مصنعًا جاهزًا بقيمة استثمارية تتخطى 200 مليون ريال على مساحة 180 ألف متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثالثة بالرياض والثالثة بالدمام.


تطوير المدينة الصناعية بمكة المكرمة

 وأبرمت "مدن" وشركة شبه الجزيرة للمقاولات عقد تطوير مساحة تتجاوز 1,5 مليون متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة "العكيشية" بحجم استثمارات 66 مليون ريال لدعم التنمية المستدامة في المنطقة.
ووقعت عقدًا آخر مع شركة نقل وتقنيات المياه (WTTCO) لتنفيذ شبكة مياه في واحة مدن بجدة بحجم استثمارات 30 مليون ريال لتوفير احتياجات المصانع من المياه على مدار الساعة عبر شبكات مياه حديثة.


حزمة الخدمات في 36 مدينة صناعية

وفي السياق ذاته استعرضت "مدن" خلال مشاركتها بالمعرض أبرز مستجداتها لتطوير حزمة الخدمات والمنتجات والفرص الاستثمارية المتاحة في 36 مدينة صناعية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ "مدن" لتطوير الأعمال علي العمير: تعمل "مدن" وفق إستراتيجية متكاملة لتهيئة بيئة صناعية متميزة وتنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية ذات القيمة المضافة.
 وأضاف العمير أن "مدن" تعمل على تعزيز التواصل مع الشركاء والمستثمرين وتهيئة بيئة تنافسية، وكذلك توفير الفرص الداعمة لأعمال رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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