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"مدن" تحصد جائزة الجهة الأكثر جذبًا للاستثمار في جوائز "ندلب للتميز"

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الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
أ أ
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حصدت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" 4 جوائز للتميز ضمن أعلى الجهات أداء في عام 2023م.

"مدن" تحصد جائزة الجهة الأكثر جذبًا للاستثماراضافة اعلان

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الختامي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" الذي أُقيم بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وأعضاء لجنة البرنامج.
وتَسلم الجوائز الرئيس التنفيذي لمدن المهندس ماجد العرقوبي، يرافقه نائب الرئيس لتطوير الأعمال المهندس علي العمير، ونائب الرئيس للمشاريع المهندس فايز الحربي، ومدير إدارة تطوير الاستثمار المهندس عبدالرحمن الرميزان، ومدير إدارة ضبط المشاريع المهندس منصور الطرباق.

استقطاب استثمارات بلغت قيمتها 14,45 مليار ريال

 وتُوجت "مدن" بجائزة الجهة الأكثر جذبًا للاستثمار نظير استقطابها استثمارات محلية وإقليمية وعالمية في عام 2023 بلغت قيمتها 14,45 مليار ريال وإسهامها في توطين عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، كما حازت جائزة الجهة الأفضل تميزًا على مستوى الأداءين التنفيذي والمالي للمشروعات الإنشائية والتنموية المُؤسسة لبيئة استثمارية حاضنة للصناعات المتقدمة.

مشروعات جائزة جائزة الجهة الأفضل تحقيقًا للإنجازات

 وأحرزت "مدن" جائزة الجهة الأفضل تحقيقًا للإنجازات الدولية عن مشروع تصميم وتطوير البنى التحتية للمناطق الصناعية والتجارية في واحة مدن بجدة الفائز بجائزة MEED Projects Awards 2023 كأفضل مشروع ذي أثر اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط، كما فازت بجائزة الجهة الأفضل تحقيقًا للإنجازات الوطنية عن مشروع تأسيس أول تجمع غذائي بالمملكة في المدينة الصناعية الثالثة بجدة على مساحة 9.4 كم2.
 جاء ذلك في إطار توجهات "مدن" لتحقيق نمو متسارع وإطلاق الفرص الاستثمارية الواعدة بالشراكة مع القطاعين العام والخاص تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، واتساقًا مع المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات

 وتتولى "مدن" مهام تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في مناطق المملكة، إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتعمل على تطوير منظومة استثمارية وتعزيزها بمعايير جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها من القطاع الخاص، إضافة إلى تمكين ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 وتضم "مدن" أصولًا صناعية واستثمارية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميًا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وما يزيد على 6300 مصنع وأكثر من 1,283 مصنعًا جاهزًا تُلبي الطلب العالي على الاستثمارات المنتشرة في مدنها حول المملكة.

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