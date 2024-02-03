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مدة التعاقد 25 سنة.. أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية

امانة المدينة
أمانة المدينة
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 أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري متعدد الاستخدامات يقع على طريق عبدالله بن جبير.

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 وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 25 سنة بمساحة مشروع تبلغ 8006.00 أمتار مربعة وأن الفترة المعفية من الأجرة 10% من مدة العقد.

موعد تقديم المستندات


 ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 5 من شهر مارس المقبل.


وقبل أسابيع، طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية محافظة محايل عسير , 27 فرصة استثمارية في مواقع متعددة من المحافظة, وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات

وتتضمن الفرص المطروحة أنشطة تجارية متعددة الاستخدامات، وأنشطة سياحية ورياضية وترفيهية.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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