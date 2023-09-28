مختص يكشف أحدث تطورات التمويل العقاري للأفراد

أ أ



كشف الخبير العقاري عبد الحميد العمري عن أحدث تطورات التمويل العقاري الجديد للأفراد - أغسطس 2023





انخفاض سنوي

اضافة اعلان



وأوضح أن هناك انخفاضا سنويا للتمويل العقاري للشهر الـ 14 على التوالي -42.6%، وعقود التمويل -43.1%





وأضاف: هناك أيضا انخفاض قياسي لأول 8 أشهر 2023 للتمويل العقاري بـ -39.3% ولعقود التمويل -37.8% مقارنة بنفس الفترة 2022.



في وقت سابق، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ” ساما” انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.43 مليار ريال خلال شهر يوليو.



يأتي ذلك مقارنة بنحو 544 مليون ريال لشهر يونيو، وبانخفاض 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





تمويل الفلل حاز على الحصة الأكبر





واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال يوليو الماضي بقيمة 3.9 مليار ريال وبنسبة 72%.

وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.23 مليار ريال، ثم الأراضي بـ301 مليون ريال.





إبرام 7.06 ألف عقد





وفقًا للبيانات الصادرة عن ساما، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر يوليو نحو 7.06 ألف عقد.

وكان الانخفاض بنسبة 22% عن الفترة نفسها من العام الماضي.





193 مليون ريال تمويل عقاري





وبلغ التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من شركات التمويل، خلال شهر يوليو الماضي 193 مليون ريال.

وجاء الارتفاع بنسبة 15% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي 2022م.