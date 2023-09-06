مختص في الطاقة يكشف عن علاقة غير صحية بين الطلب والأسعار

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قال المختص في الطاقة المهندس محمد القباني، إن هناك علاقة غير صحية بين ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار في سوق الطاقة. اضافة اعلان





التدخلات السلبية:





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ‏نوفمبر 1.44 دولار، بما يعادل 1.6%، إلى 90.44 دولار للبرميل، ‏متجاوزة مستوى التسعين دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.‏



أسعار النفط اليوم



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 1.85 دولار، أو حوالي 2%، إلى 87.4 دولار للبرميل.‏





وذكرت "واس" أن قرار تمديد الخفض الطوعي ‏البالغ مليون برميل يوميا ستتم مراجعته شهرياً للنظر في زيادة الخفض أو تعزيز ‏الإنتاج.‏









pic.twitter.com/GiGSXUBUsK #الإخبارية فيديو | المختص في الطاقة م. محمد القباني: هناك علاقة غير صحية بين ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار.. وهذا يدل على التدخلات السلبية على أسواق الطاقة إما عن طريق المضاربين أو إضافة عوامل غير مهمة #أسواق_السعودية September 6, 2023 وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة تخفيضات النفط الطوعية حتى ‏نهاية أكتوبر.‏

وأوضح "القباني" أن هذا يدل على التدخلات السلبية على أسواق الطاقة إما عن طريق المضاربين أو إضافة عوامل غير مهمة.وأمس، ارتفعت أسعار النفط، نحو 2% بعدما أعلنت المملكة وروسيا، تمديدًا ‏جديدا لتخفيضات الإنتاج الطوعية، ليمتد أجل الخفض البالغ 1.3 مليون برميل ‏يوميا إجمالا لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر.‏