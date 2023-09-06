مختص في الطاقة يكشف عن علاقة غير صحية بين الطلب والأسعار

أ أ
قال المختص في الطاقة المهندس محمد القباني، إن هناك علاقة غير صحية بين ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار في سوق الطاقة.
التدخلات السلبية:
وأوضح "القباني" أن هذا يدل على التدخلات السلبية على أسواق الطاقة إما عن طريق المضاربين أو إضافة عوامل غير مهمة.
وأمس، ارتفعت أسعار النفط، نحو 2% بعدما أعلنت المملكة وروسيا، تمديدًا جديدا لتخفيضات الإنتاج الطوعية، ليمتد أجل الخفض البالغ 1.3 مليون برميل يوميا إجمالا لثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.44 دولار، بما يعادل 1.6%، إلى 90.44 دولار للبرميل، متجاوزة مستوى التسعين دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.
أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 1.85 دولار، أو حوالي 2%، إلى 87.4 دولار للبرميل.
وذكرت "واس" أن قرار تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا ستتم مراجعته شهرياً للنظر في زيادة الخفض أو تعزيز الإنتاج.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تمدد المملكة تخفيضات النفط الطوعية حتى نهاية أكتوبر.
فيديو | المختص في الطاقة م. محمد القباني: هناك علاقة غير صحية بين ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار.. وهذا يدل على التدخلات السلبية على أسواق الطاقة إما عن طريق المضاربين أو إضافة عوامل غير مهمة #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/GiGSXUBUsK— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 6, 2023