الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مختص: زيادة التشجير يضاعف الطلب على منتجات الإسكان

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المختص العقاري
أ أ
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قال المهتم في الشأن العقاري عبد المجيد المطيردي إن إقبال وزارة الإسكان على التشجير سيخلق طلب عالي على مشاريعها.

المناطق المزروعةاضافة اعلان


وأوضح "المطيردي" أن المناطق المزروعة سيكون عليها إقبال مرتفع وهذا أمر متوقعـ لافتا إلى أن زيادة التشجير يخلق نوع من الارتياح والهدوء لدى السكان.

صفقات عقارية:

في وقت سابق، سجلت المملكة، 835 صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 1.2 مليار ريال خلال يوم واحد.

وبحسب "الإخبارية"، سجلت العاصمة الرياض نحو 248 صفقة عقارية بقيمة 327 مليون ريال بإجمالي مساحة متداولة تقدر بـ 121 ألف متر مربع.

وجاءت الأحياء الأكثر تداولا على مستوى المملكة كالتالي : "الوسام - الرياض" بعدد عمليات يقدر بنحو 26 عملية حيث قدرت قيمة الصفقات بـ 11.9 مليون ريال.

كما جاء حي "بدر - الرياض" بعدد عمليات يقدر بـ 15 عملية بإجمالي قيمة صفقات 10 ملايين ريال، ثم حي "السحاب" بعدد عمليات 15 عملية وقيمة صفقات تقدر بـ 6 ملايين.

وزارة العدل:


في وقت سابق، كشفت بيانات وازة العدل ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي تم إجراؤها خلال شهر محرم الماضي 1445، بنسبة 35%، لتصل إلى نحو 18.98 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1444هـ.
ووفقاً للبيانات، ومقارنة بشهر ذي الحجة 1444هـ، سجلت الصفقات العقارية انخفاضاً بقيمة 0.9 مليار ريال، وبنسبة 5%.، وفقا لـ "عكاظ".

تراجع صفقات شهر محرم 1445هـ


وانخفض عدد الصفقات العقارية التي تمت خلال شهر محرم 1445هـ إلى نحو 15.7 ألف صفقة، مقارنة بشهر محرم 1444هـ، كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة إلى 16.4 ألف عقار مبيع.
ويعود ارتفاع الصفقات العقارية خلال شهر محرم 1445هـ، إلى ارتفاع الصفقات العقارية السكنية بنسبة 6% لتصل إلى 8.51 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الهجري الماضي.

ارتفاع الصفقات العقارية التجارية

كما سجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعاً بنسبة 88% لتصل إلى 8.75 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.72 مليار ريال.
ومثلت قيمة الصفقات التجارية ما نسبته 46% من إجمالي الصفقات العقارية، تلتها الصفقات السكنية بنحو 45%، ثم الصفقات الزراعية والصناعية 9%.

حصة الصفقات التي تمت على قطع الأراضي
واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر خلال شهر محرم الماضي، وذلك بنسبة 88% من القيمة الإجمالية، لتبلغ نحو 16.7 مليار ريال، تلتها الصفقات العقارية على الشقق بنحو 1.6 مليار ريال.
وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات خلال شهر محرم، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 32% لتصل إلى 71.3 مليون متر مربع مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

أكثر المدن نشاطا من حيث القيمة
وكانت جدة أكثر المدن نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر المحرم 1445هـ، بقيمة 6.4 مليار ريال، تلتها الرياض بنحو 6.16 مليار ريال.

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