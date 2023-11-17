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مختبرات "الغذاء والدواء" تحصل على الاعتماد الدولي لمواصفة الأيزو القياسية

الهيئة العامة للغذاء والدواء
هيئة الغذاء والدواء
أ أ
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حصلت المختبرات المرجعية، بالهيئة العامة للغذاء والدواء، على الاعتماد الدولي لمواصفة الأيزو القياسية ISO/IEC17043:2023، كمقدم رسمي لبرامج اختبار الكفاءة للاختبارات التحليلية.اضافة اعلان


اعتراف رسمي من قبل جهات الاعتماد

 ويعدّ حصول (المختبر المرجعي لكيمياء الأغذية، والمختبر المرجعي للأحياء الدقيقة، والمختبر المرجعي للدواء ومنتجات التجميل) على الاعتماد اعتراف رسمي من قبل جهات الاعتماد بكفاءة مقدم برامج الكفاءة وتحقيقه للمتطلبات الفنية والإدارية.
 ومنحه الصفة الرسمية لتقديم اختبارات الكفاءة في مجال الاعتماد، ويعزّز هذا الاعتماد الدور المرجعي لمختبرات "الهيئة" في مجال تطوير طرق التحليل، وتقديم اختبارات الكفاءة على المستويين المحلي والدولي.


تحسين البنية التحتية للجودة

 كما يسهم في تطوير وتحسين البنية التحتية للجودة، والخدمات المقدمة من المختبرات التي تعمل في نطاق مجال أعمال "الهيئة"، وتساعد أيضًا في تطوير الآليات التحليلية.
وتحديد المشاكل بالطرق المخبرية للمختبرات الغذائية، ومختبرات فحص منتجات التجميل، وطرح إجراءات التحسين عليها، إضافةً إلى توفير ثقة لعملاء المختبرات من خلال التأكد من دقة نتائج الاختبارات.


متطلبات التحليل الإحصائي

 وتنقسم المتطلبات العامة للمواصفة ISO/IEC17043:2023 إلى متطلبات إدارية، ومتطلبات فنية، مثل متطلبات التحليل الإحصائي وتحديد القيمة المقبولة للعينة وتقييم أداء المشاركين.
ويُعد اختبار الكفاءة الفنية هو قياس أو اختبار يتم إجرائه من قبل عدة مختبرات تحت ظروف متساوية وباستخدام المقارنات البينية لتحديد أداء المشاركين.


تعزيز وحماية الصحة العامة

 ويأتي تحقيق هذا الإنجاز انطلاقًا من رؤية "الغذاء والدواء" للريادة عالميًا بالاستناد إلى أسس علمية، لتعزيز وحماية الصحة العامة من خلال العمل على تجهيز منظومة متكاملة من المختبرات المرجعية المعتمدة دوليًا، لتطوير طرق التحليل وتقديم اختبارات الكفاءة.

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