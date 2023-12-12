محللون: تخفيضات إنتاج النفط قد تحتاج إلى تمديد

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قال محللون وتجار إن مدة تخفيضات إنتاج النفط من أوبك+ بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024 قد تحتاج إلى تمديد.





الاتفاق بين دول أوبك

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ويتضمن الاتفاق المبرم في 30 نوفمبر بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا تمديد التخفيضات الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا للمملكة وروسيا، وتخفيضات طوعية جديدة لدول أخرى بنحو مليون برميل يوميا.





وعلى الرغم من التخفيضات المقررة، فقد بلغت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى لها في ستة أشهر دون 74 دولارا للبرميل الخميس الماضي.



فيما قالت المملكة وروسيا إن من الممكن تمديد التخفيضات إذا لزم الأمر.











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وتعني هذه المدة القصيرة، فضلا عن الفارق الزمني الذي يستغرقه المنتجون من شهر إلى شهرين لتنفيذ التخفيضات، أن المستثمرين قد لا يرون أدلة تُذكر على انخفاض المعروض في الأسواق المادية حتى قرب نهاية يناير.

وتخضع إمدادات أوبك+ للتقييم من مختلف المحللين والاستشاريين ووسائل الإعلام المتخصصة، ولا تتوفر بيانات شاملة تشير إلى مقدار خفض المنتجين للإنتاج حتى نهاية أي شهر.