الجمعة، 24 جمادى الأولى 1445 ، 08 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

محافظ الاستثمارات العامة: ندرس التوجهات العالمية الجديدة قبل الاستثمار

محافظ صندوق الاستثمارات
محافظ صندوق الاستثمارات العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، على أن طريقة عمل الصندوق ومنهجية استثماراته تعتمد على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسة المهمة.اضافة اعلان
وأضاف، ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار.

فعاليات قمة "الأولوية" في هونج كونج

جاء خلال خلال جلسة حوارية عن الأولويات الإنسانية في قمّة «الأولوية» التي تنظّمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في هونغ كونج بالشراكة مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية.
كانت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» قد نظّمت منتداها في الرياض في أكتوبر الماضي.

تأثير الاتجاهات العالمية على استثمارات الصندوق

وتحدّث الرميان عن تأثير الاتجاهات العالمية على استثمارات الصندوق، فقال: «تعتمد طريقة عملنا ومنهجية استثماراتنا على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسة المهمة؟
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في آسيا هذا العام نحو 4.6%، ليسهم بنسبة 52% في النمو الاقتصادي العالمي.

43 % من تمويل الشركات الناشئة تأتي من آسيا

وأضاف، أنه تأتي 43% من تمويل الشركات الناشئة، و51% من النفقات التكنولوجية، إلى جانب 88% من طلبات براءات الاختراع، كلها من آسيا.
وأشار الروميان إلى أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بما يتجاوز مجرد الاعتماد على الطاقة.

تعميق العلاقات بين هونج كونج والشرق الأوسط

وقال الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي كا تشيو، إن القمة هي «خطوة مهمة أخرى إلى الأمام، في تعميق العلاقات بين هونج كونج والشرق الأوسط، خصوصًا المملكة.
ولفت إلى أن هونج كونج «من أكثر الاقتصادات تنافسية وحرية في العالم»، وقال: «إن تدفقنا الحر لرأس المال والمعلومات، المدعوم بنظام قوي للقانون العام، يسهم في وضعنا طويل الأمد مركزًا ماًلاً دوليًا رئيسًا».

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر "واتساب".. اشترك الآن

اقرأ أيضا

أسعار النفط
11:54 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار النفط للأسبوع السابع مع فائض المعروض وضعف الطلب الصيني

أسعار الذهب
12:06 ص الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. المملكة الأولى عربيا وهذا ما تمتلكه من احتياطي الذهب

ولي العهد
8:16 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

ولي العهد يطلق المخطط الحضري والعلامة التجارية لمدينة القدية

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
3:47 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

وزير الصناعة والثروة المعدنية: دعمنا الصادرات بـ 10 مليارات ريال في 2023..

اقرأ أيضا

عاجل.. ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية للمواطنين في هذه المناطق

رئيس أكبر بنك في العالم: لو السلطة في يدي لأغلقت العملات المشفرة

وزير الإسكان: خدمنا أكثر من 32 ألف أسرة خلال هذا العام

وزير الاقتصاد: نمو الاقتصاد غير النفطي 20% منذ 2016 (فيديو)

من ملتقى الميزانية العامة.. وزير المالية: مراجعة شاملة لإستراتيجيات المشاريع

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وظائف السعوديين 5:34 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

منها توفير الوظائف.. تعرف على أبرز 6 مشاريع في ميزانية المملكة 2024

صندوق الاستثمارات العامة 2:06 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة في "روكو فورتي" العالمية

صندوق الاستثمارات العامة 4:01 م الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

في صفقة كبرى.. "صندوق الاستثمارات العامة" يستحوذ على 10% من مطار "هيثرو"

صندوق الاستثمارات العامة 10:51 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

"الاستثمارات العامة" وكوريا للتأمين يتفقان على تأمين قرض بـ 5 مليارات دولار

اقرأ أيضا

اسعار النفط1
11:22 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

298302
10:30 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

الموعد والمميزات.. "إنفاذ" يُعلن عن مزاد الشريط التجاري شمال الرياض

اسعار العملات4
10:03 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يتراجع ويسجل 4.4 ريال

اسعار الذهب3
9:53 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 24 يسجل 244 ريالًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سوق الخضار
4:02 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط تراخيص أسواق النفع العام وضبط المخالفات (تفاصيل)

وزارة الحج - مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
3:32 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

"الحج والعمرة": إلغاء تراخيص عدد من شركات العمرة

قطار الحرمين 888
3:04 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة

هيئة البحر الأحمر
2:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

الجمارك تُحبط محاولتين لتهريب 250 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة

حساب المواطن
1:34 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن شرط صرف الدعم للمبتعث

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
12:23 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يناقش وقف إطلاق النار في غزة مع نائب رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي