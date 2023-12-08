محافظ الاستثمارات العامة: ندرس التوجهات العالمية الجديدة قبل الاستثمار

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أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، على أن طريقة عمل الصندوق ومنهجية استثماراته تعتمد على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسة المهمة. اضافة اعلان

وأضاف، ثم نرى الطريق الأفضل للجمع بينهما ودراسة الجدوى التجارية والمالية قبل الاستثمار.





فعاليات قمة "الأولوية" في هونج كونج



تأثير الاتجاهات العالمية على استثمارات الصندوق



43 % من تمويل الشركات الناشئة تأتي من آسيا



تعميق العلاقات بين هونج كونج والشرق الأوسط



جاء خلال خلال جلسة حوارية عن الأولويات الإنسانية في قمّة «الأولوية» التي تنظّمها مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في هونغ كونج بالشراكة مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية.كانت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» قد نظّمت منتداها في الرياض في أكتوبر الماضي.وتحدّث الرميان عن تأثير الاتجاهات العالمية على استثمارات الصندوق، فقال: «تعتمد طريقة عملنا ومنهجية استثماراتنا على معرفة ما الذي نحتاج إليه، وما التوجهات العالمية والاتجاهات الجديدة والرئيسة المهمة؟وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في آسيا هذا العام نحو 4.6%، ليسهم بنسبة 52% في النمو الاقتصادي العالمي.وأضاف، أنه تأتي 43% من تمويل الشركات الناشئة، و51% من النفقات التكنولوجية، إلى جانب 88% من طلبات براءات الاختراع، كلها من آسيا.وأشار الروميان إلى أن «رؤية السعودية 2030» تهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بما يتجاوز مجرد الاعتماد على الطاقة.وقال الرئيس التنفيذي لهونج كونج، جون لي كا تشيو، إن القمة هي «خطوة مهمة أخرى إلى الأمام، في تعميق العلاقات بين هونج كونج والشرق الأوسط، خصوصًا المملكة.ولفت إلى أن هونج كونج «من أكثر الاقتصادات تنافسية وحرية في العالم»، وقال: «إن تدفقنا الحر لرأس المال والمعلومات، المدعوم بنظام قوي للقانون العام، يسهم في وضعنا طويل الأمد مركزًا ماًلاً دوليًا رئيسًا».