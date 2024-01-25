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متحدث "الشؤون البلدية": طرحنا أكثر من 450 ألف وحدة وأراض سكنية منذ إطلاق برنامج الإسكان

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سيف السويلم
أ أ
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قال متحدث وزارة الشؤون البلدية والإسكان سيف السويلم إنه تم طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأراض سكنية على مستوى مناطق المملكة منذ إطلاق برنامج الإسكان.
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"الشؤون البلدية": نستهدف الوصول لمليون وحدة سكنية في 2030:


وأضاف في مداخلة مع قناة "الإخبارية": "نستهدف الوصول إلى مليون وحدة سكنية خلال 2030 بالتكامل والشراكة بين كافة شركات التطوير العقاري الكُبرى".

أوضح أن المستهدف هو الوصول إلى مليون وحدة سكنية في 2030  بالتكامل والشراكة مع كافة شركات التطوير العقاري الكبرى والمتوسطة.

وقال إن من بين الشركات التي يتم تنفيذ المشروعات معها: "شركة الوطنية للإسكان و"روشن" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، نتوسع مع الشركات المحلية والدولية".

15 تشريعًا من الهيئة العامة للعقار


في وقت سابق، أعلن الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان، المهندس أيمن صالح، أن أكثر من مليون ونصف مواطن استفاد من برنامج "سكني"، أحد مبادرات برنامج الإسكان.

وقال إن هناك أكثر من 15 تشريعًا صدر من الهيئة العامة للعقار، علاوة على تنظيم السوق الإيجاري بالمملكة.

وأشار إلى "صناعة التطوير العقاري وتهيئة المطورين لضخ العدد الكير من الوحدات السكنية التي نحتاجها لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على مستوى مناطق المملكة".

ولفت الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان إلى أن هناك 750 ألف عقد عقاري تم تمويله، فيما تجاوز إجمالي مبالغ التمويل من الجهات التمويلية 650 مليار ريال.

أعداد المخطات السكنية

وأوضح أن أعداد المخطات السكنية التي طرحت لهذا العام 420 ألف وحدة وقطعة أرض، ونسعى في عام 2025 للوصول إلى تحقيق المنتج اللازم لتحقيق الاستدامة المطلوبية في خلق التوازن بين العرض والطلب في المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030". 
فيديو | الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان م. أيمن صالح:

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