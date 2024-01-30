متاح الآن.. عشرات الوظائف في وزارة الطاقة لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة

أ أ

أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 43 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى تشمل 6 وظائف لا تتطلب الخبرة، للعمل في كل من الرياض، جدة، الشرقية، تبوك، بريدة، أبها، الخفجي، على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف وزارة الطاقة.. المسميات الوظيفية



المؤهلات المطلوبة.. وظائف وزارة الطاقة



مناطق العمل



نبذة عن الوزارة



طريقة التقديم

