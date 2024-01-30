متاح الآن.. عشرات الوظائف في وزارة الطاقة لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة

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أعلنت وزارة الطاقة عن طرح 43 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى تشمل 6 وظائف لا تتطلب الخبرة، للعمل في كل من الرياض، جدة، الشرقية،
تبوك، بريدة، أبها، الخفجي، على النحو التالي:
وظائف وزارة الطاقة.. المسميات الوظيفية- وظائف إدارية
- وظائف مراقبين
- وظائف قانونية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية
- وظائف أخرى.
المؤهلات المطلوبة.. وظائف وزارة الطاقة- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.
مناطق العمل- الرياض
ـ جدة
- الشرقية
- تبوك
- بريدة
- أبها
- الخفجي.
نبذة عن الوزارة
وزارة الطاقة هي الوزارة التي تُشرف على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع.
ويشمل ذلك إستراتيجية للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، وإستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.