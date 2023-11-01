ما أسباب زيادة الطلب على شراء الأراضي بالشرقية الفترة القادمة؟

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توقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، راشد القاضي، زيادة الطلب على شراء الأراضي في المنطقة، خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فك الحجوزات. اضافة اعلان





دور "ريستاتكس" في خلق فرص تطويرية





دعم المشاريع العقارية والنوعية





الأسعار في متناول الجميع في الشرقية





توازن العرض والطلب





20 ألف وحدة سكنية



وقال القاضي إن مناطق المملكة تشهد حركة عمرانية نشطة، مشيرًا إلى أن معرض ريستاتكس، سوف يسهم في خلق فرص تطويرية للمطورين العقاريين.وأضاف بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تدعم المشاريع العقارية والنوعية من خلال إيجاد الفرص الممكنة لجميع طبقات المجتمع.وأشار رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني، إلى أن أسعار العقار الآن تعد في متناول جميع الشرائح لا سيما في المنطقة الشرقية.وأشار إلى أن العرض والطلب حاليًا متوازن، فيما يتأثر خلال أوقات قليلة بسعر الفائدة العالمية، إلا أن زيادة المعروض حاليا يعكس وجود مطورين عقاريين.أتاحت الوطنية للإسكان NHC أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف وبأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% على جميع المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة.وذلك ضمن خطط وإستراتيجيات الشركة في زيادة المعروض العقاري بالمملكة وتوفير خيارات سكنية بأسعارٍ وحلولٍ تمويلية تنافسية.