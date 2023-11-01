ما أسباب زيادة الطلب على شراء الأراضي بالشرقية الفترة القادمة؟

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توقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، راشد القاضي،
زيادة الطلب على شراء الأراضي في المنطقة، خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فك
الحجوزات.
وقال القاضي إن مناطق المملكة تشهد حركة عمرانية نشطة، مشيرًا إلى أن معرض
ريستاتكس، سوف يسهم في خلق فرص تطويرية للمطورين العقاريين.
دور "ريستاتكس" في خلق فرص تطويرية
وأضاف بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تدعم المشاريع العقارية
والنوعية من خلال إيجاد الفرص الممكنة لجميع طبقات المجتمع.
دعم المشاريع العقارية والنوعية
وأشار رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني، إلى أن أسعار العقار الآن تعد
في متناول جميع الشرائح لا سيما في المنطقة الشرقية.
الأسعار في متناول الجميع في الشرقية
وأشار إلى أن العرض والطلب حاليًا متوازن، فيما يتأثر خلال أوقات قليلة بسعر
الفائدة العالمية، إلا أن زيادة المعروض حاليا يعكس وجود مطورين عقاريين.
توازن العرض والطلب
أتاحت الوطنية للإسكان NHC أكثر من 20
ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف وبأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% على
جميع المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة.
20 ألف وحدة سكنية
وذلك ضمن خطط وإستراتيجيات الشركة في زيادة المعروض العقاري بالمملكة وتوفير خيارات سكنية بأسعارٍ وحلولٍ تمويلية تنافسية.