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ما أسباب زيادة الطلب على شراء الأراضي بالشرقية الفترة القادمة؟

راشد القاضي
رئيس لجنة العقار راشد القاضي
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توقع رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، راشد القاضي، زيادة الطلب على شراء الأراضي في المنطقة، خلال الفترة القادمة، خاصة بعد فك الحجوزات.اضافة اعلان


دور "ريستاتكس" في خلق فرص تطويرية

وقال القاضي إن مناطق المملكة تشهد حركة عمرانية نشطة، مشيرًا إلى أن معرض ريستاتكس، سوف يسهم في خلق فرص تطويرية للمطورين العقاريين.


دعم المشاريع العقارية والنوعية

وأضاف بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تدعم المشاريع العقارية والنوعية من خلال إيجاد الفرص الممكنة لجميع طبقات المجتمع.


الأسعار في متناول الجميع في الشرقية

وأشار رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني، إلى أن أسعار العقار الآن تعد في متناول جميع الشرائح لا سيما في المنطقة الشرقية.


توازن العرض والطلب

وأشار إلى أن العرض والطلب حاليًا متوازن، فيما يتأثر خلال أوقات قليلة بسعر الفائدة العالمية، إلا أن زيادة المعروض حاليا يعكس وجود مطورين عقاريين.


20 ألف وحدة سكنية

أتاحت الوطنية للإسكان NHC أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف وبأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% على جميع المشاريع السكنية في مختلف مناطق المملكة.
وذلك ضمن خطط وإستراتيجيات الشركة في زيادة المعروض العقاري بالمملكة وتوفير خيارات سكنية بأسعارٍ وحلولٍ تمويلية تنافسية.

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