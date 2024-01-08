الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مؤشر سوق الأسهم ينخفض 0.6% ويغلق عند 12252 نقطة

أسعار الأسهم
أسعار مؤشر الأسهم السعودية اليوم الإثنين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي في تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة 0.3%، وأغلق عند 12252 نقطة، وبتداولات بلغت 8.948 مليار ريال.اضافة اعلان

سوق الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 402.905 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.398 تريليون ريال. وفقا لبيانات تداول.
وانخفضت أسهم 113 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 107، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركات الأكثر ارتفاعًا والأكثر انخفاضًأ

وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، ونسيج، ولومي، وبحر العرب، والكثيري، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ومهارة، والدريس، والعربية، وأميانتيت، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع السوق الموازية 0.5%

وأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند مستى 24671 نقطة، وبتداولات بلغت 44.470 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 1.771 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.799 مليار ريال.

ارتفاع 26 شركة وانخفاض 35

وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 8 يناير.. عيار 24 يسجل 246 ريالًا

منها غياب القيادة الفعالة.. 7 أسباب وراء فشل المشاريع الصغيرة

أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات في المملكة عن الدول المجاورة

مكاسب مؤشر الأسهم مستمرة.. أغلق اليوم مرتفعا 1.2%

إطلاق مؤشر جديد لقياس أداء أكبر 50 شركة مدرجة في سوق الأسهم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

اسعار الاسهم2 4:55 م الأحد، 07 يناير 2024

مكاسب مؤشر الأسهم مستمرة.. أغلق اليوم مرتفعا 1.2%

أسعار الأسهم 4:25 م الإثنين، 01 يناير 2024

في أول أيام 2024.. سوق الأسهم يغلق عند أعلى مستوياته منذ يونيو 2022

سوق الاسهم 4:54 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.1%

أسعار الأسهم 4:57 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

127 شركة تقود سوق الأسهم للارتفاع ويغلق عند 11713 نقطة

اقرأ أيضا

اسعار الاسماك
11:26 ص الأحد، 07 يناير 2024

ارتفاع أسعار الأسماك في الشرقية 50% لهذا السبب

أسعار العملات الريال
10:26 ص الأحد، 07 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 7 يناير.. الإسترليني يسجل 4.77 ريال

أسعار الذهب
10:17 ص الأحد، 07 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 7 يناير.. عيار 21 يسجل 216 ريالًا

التدريب التعاوني للطلاب
6:52 ص الأحد، 07 يناير 2024

قرار وزاري يلزم المنشآت المشغلة لأكثر من 50 عاملاً بالتدريب التعاوني للطلاب

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الهيئة العامة للإحصاء
5:47 م الإثنين، 08 يناير 2024

الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف (جامع بيانات ميداني - عمل مرن) بجميع مناطق المملكة

WhatsApp Image 2024-01-08 at 4.40.12 PM
5:42 م الإثنين، 08 يناير 2024

اغتنم راحتك بمتنزه الملك فهد في نجران .. جمال وتنوع للزوار بموسم الإجازة

القبض مكة
5:21 م الإثنين، 08 يناير 2024

أطلقا عليه النار بمنطقة جبلية.. الإطاحة بمخالفين أنهيا حياة مواطن في جدة

أبشر
5:03 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. طريقة تغيير مهنة العمالة إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445

حساب المواطن - التسجيل
2:06 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. قيمة استحقاق حساب المواطن قبل 48 ساعة من الإيداع

أخبار السعودية
2:04 م الإثنين، 08 يناير 2024

أخبار السعودية.. التقديم على وظائف "الخارجية" وشروط إعفاء المتورط في جريمة تستر