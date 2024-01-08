مؤشر سوق الأسهم ينخفض 0.6% ويغلق عند 12252 نقطة

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انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي في تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة 0.3%، وأغلق عند 12252 نقطة، وبتداولات بلغت 8.948 مليار ريال. اضافة اعلان





سوق الأسهم



الشركات الأكثر ارتفاعًا والأكثر انخفاضًأ



ارتفاع السوق الموازية 0.5%



ارتفاع 26 شركة وانخفاض 35



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 402.905 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.398 تريليون ريال. وفقا لبيانات تداول.وانخفضت أسهم 113 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 107، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، ونسيج، ولومي، وبحر العرب، والكثيري، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، ومهارة، والدريس، والعربية، وأميانتيت، الأكثر انخفاضا.وأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند مستى 24671 نقطة، وبتداولات بلغت 44.470 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 1.771 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.799 مليار ريال.وارتفعت أسهم 26 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.