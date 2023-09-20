مؤشر سوق الأسهم يفقد 9.27 نقطة بعد تداولات بـ 5.2 مليار ريال

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انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم 9.27 نقطة، ليقفل عند مستوى 11061.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال. اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 182 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.





مدينة المعرفة وعذيب للاتصالات.. الأكثر ارتفاعاً





أرامكو والأركان وسينومي ريتيل.. الأكثر نشاطاً





انخفاض مؤشر السوق الموازية



وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، وعناية، ودلة الصحية، وسمو الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وبوبا العربية، وفيبكو، وبدجت السعودية، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعاً والأكثر انخفاضاً ما بين 9.54% و4.01% ..وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وسينومي ريتيل، والأهلي، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 16.31 نقطة ليقفل عند مستوى 22393.08 نقطة.وبلغت قيمة تداولات السوق الموازية 99 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.