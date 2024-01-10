الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 0.5 % اليوم الأربعاء

اسعار الاسهم
أسعار مؤشر سوق الأسهم اليوم الأربعاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي، في تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5%، وأغلق عند 12136 نقطة، وبتداولات بلغت، 8.046 مليار ريال.اضافة اعلان

انخفاض 125 شركة وارتفاع 89

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 427.835 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.392 تريليون ريال، وفقا لبيانات "تداول".
وانخفضت أسهم 125 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 89، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

الشركات الأكثر ارتفاعًا والأكثر انخفاضًا

وكانت أسهم شركات، شمس، وعذيب للاتصالات، ومجموعة إم بي سي، وسيسكو القابضة، والخريف، الأكثر ارتفاعا.
وجاءت أسهم شركات، الباحة، ومجموعة فتيحي، وعطاء، والإنماء ريت للتجزئة، ومسك، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر السوق الموازية 0.9%

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 25002 نقطة، وبتداولات بلغت 28.316 مليون ريال.

بلغت قيمة تدوال السوق الموازية 47.989 مليار ريال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.590 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.989 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 26 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. وزير الصناعة يُبشر بإنجازات ضخمة نتيجة توقيع عقود بـ 75 مليار ريال

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير.. الإسترليني يسجل 4.76 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 يناير.. عيار 24 يسجل 245 ريالًا

أفضل أداء منذ 12 شهرا .. الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية تقفز 10.88%

ماذا قال البنك الدولي عن اقتصاد المملكة في 2024؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الأسهم 4:49 م الخميس، 04 يناير 2024

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 216.56 نقطة بعد تداولات بـ 9.9 مليار ريال

أسعار الأسهم 4:55 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

انخفاض سوق الأسهم 0.7% ويغلق عند 11621 نقطة

اقرأ أيضا

أراضي سكنية
8:01 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. أسعار غير متوقعة.. تعرف على صفقات الأراضي السكنية بـ"نرجس الرياض"

فشل الشركات الناشئة
4:20 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

5 دورس تعلمها من فشل الشركات الناشئة

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
3:34 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أخبار سارة حول قيمة الثروات المعدنية في المملكة

نائب وزير الحج رميح
1:20 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

مليون معتمر وزائر يتنقلون بين مكة والمدينة شهريا (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

غغفب
4:01 م الأربعاء، 10 يناير 2024

أمطار ورياح وبرد.. بيان عاجل لـ "الأرصاد" حول طقس المملكة خلال الشتاء

7878789خ7978
3:05 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدا.. طريقة ورابط التقديم

الضمان الاجتماعي المطور
1:25 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
1:14 م الأربعاء، 10 يناير 2024

خدمة إلكترونية جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس

رواتب المواطنين
12:39 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. تفاصيل الدفعة الـ 74 من حساب المواطن

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف
12:36 م الأربعاء، 10 يناير 2024

وزير الصناعة: مبادرات مهمة بأكثر من 182 مليون دولار واتفاقات بقيمة 75 مليار ريال