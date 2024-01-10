مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا 0.5 % اليوم الأربعاء

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انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي، في تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5%، وأغلق عند 12136 نقطة، وبتداولات بلغت، 8.046 مليار ريال. اضافة اعلان





انخفاض 125 شركة وارتفاع 89



الشركات الأكثر ارتفاعًا والأكثر انخفاضًا



ارتفاع مؤشر السوق الموازية 0.9%



بلغت قيمة تدوال السوق الموازية 47.989 مليار ريال



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 427.835 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.392 تريليون ريال، وفقا لبيانات "تداول".وانخفضت أسهم 125 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 89، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، شمس، وعذيب للاتصالات، ومجموعة إم بي سي، وسيسكو القابضة، والخريف، الأكثر ارتفاعا.وجاءت أسهم شركات، الباحة، ومجموعة فتيحي، وعطاء، والإنماء ريت للتجزئة، ومسك، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 25002 نقطة، وبتداولات بلغت 28.316 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.590 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.989 مليار ريال.وارتفعت أسهم 26 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.