مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 216.56 نقطة بعد تداولات بـ 9.9 مليار ريال

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أغلق مؤشر
الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 216.56 نقطة ليغلق عند مستوى 12145.45 نقطة،
وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال.
مؤشر سوق الأسهموبلغت كمية
الأسهم المتداولة 464 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعًا في قيمتها،
فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مجموعة تداول، وأميانتيت، وبروج للتأمين، والأهلي، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا.
الشركات الأكثر
انخفاضًا في التعاملاتوجاءت أسهم
شركات مشاركة ريت، وأسمنت اليمامة، وأسمنت المدينة، وكيمانول، وكيان السعودية
الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93%
و3.38% .
وكانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية.