مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 216.56 نقطة بعد تداولات بـ 9.9 مليار ريال

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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 216.56 نقطة ليغلق عند مستوى 12145.45 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.9 مليارات ريال. اضافة اعلان





مؤشر سوق الأسهم



الشركات الأكثر انخفاضًا في التعاملات



"الاهلى وسال وأرامكو" الأكثر نشاطًا في القيمة



ارتفاع السوق الموازية 52.68 نقطة



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 464 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات مجموعة تداول، وأميانتيت، وبروج للتأمين، والأهلي، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات مشاركة ريت، وأسمنت اليمامة، وأسمنت المدينة، وكيمانول، وكيان السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و3.38% .وكانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وكانت أسهم شركات الأهلي، وسال، وأرامكو السعودية، والراجحي، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 52.68 نقطة ليقفل عند مستوى 24693.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.