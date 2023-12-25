مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 1.1%

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، في ختام تعاملات اليوم
الإثنين بنسبة 1.1%، عند 11813 نقطة، وبتداولات بلغت 6.022 مليار ريال.
قيمة تداول سوق الأسهموبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 199.214 مليون سهم،
فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.162 تريليون ريال، وفقا لبيانات تداول.
ارتفاع مؤشر سوق الأسهم ارتفعت أسهم 128 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 80، من بين 231
شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، البلاد، ووقت اللياقة، وكابلات الرياض، وزجاج، والدريس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سناد القابضة، وريدان، والبابطين، ودار الأركان، وأسمنت حائل، الأكثر انخفاضا.
ارتفاع أسهم السوق الموازية أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 3.3%، عند 24153
نقطة، وبتداولات بلغت 31.646 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.348 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.244 مليار ريال.