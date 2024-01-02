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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.7% عند 12123 نقطة

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أسعار سوق الأسهم في السعودية اليوم الثلاثاء 2 يناير
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ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي، في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.7% ، وأغلق عند 12123 نقطة، وبتداولات بلغت 9.886 مليار ريال.اضافة اعلان

قيمة سوق الأسهم السوقية 11.292 تريليون ريال

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 366.618 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.292 تريليون ريال.
ارتفعت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 79، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.


الشركات الأكثر ارتفاعًا والأكثر انخفاضًا في تداول اليوم 

وكانت أسهم شركات، تشب، وسال، وساكو، ومجموعة صافولا، والمراعي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أميانتيت، ونسيج، وسابتكو، ومعادن، وأماك، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر السوق الموازية بنسبة 0.6%

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على ارتفاع بنسبة 0.6% عند 24630 نقطة، وبتداولات بلغت 26.215 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.554 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 48.201 مليار ريال.

ارتفاع أسهم 27 شركة وانخفاض 36

وارتفعت أسهم 27 شركة، بينما انخفضت 36، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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