مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند 11889

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، في تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% عند 11889 نقطة، وبتداولات بلغت 7.895 مليار ريال. اضافة اعلان





أسعار الأسهم السعودية اليوم



ارتفاع 137 شركة وانخفاض 76



تراجع السوق الموازية 0.1%



زيادة أسعار 42 شركة وتراجع 22



ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 280.674 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.226 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 76، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، أسترا الصناعية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأديس، والكيميائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تشب، وجازادكو، وبترو رابغ، وساسكو، وسينموي سنترز، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.1% عند 23992 نقطة، وبتداولات بلغت 25.155 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.610 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.701 مليار ريال.وارتفعت أسهم 42 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.