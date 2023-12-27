الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند 11889

أسعار الأسهم
أسعار الأسهم السعودية اليوم الأربعاء
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ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي، في تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% عند 11889 نقطة، وبتداولات بلغت 7.895 مليار ريال.اضافة اعلان

أسعار الأسهم السعودية اليوم

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 280.674 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.226 تريليون ريال.

ارتفاع 137 شركة وانخفاض 76

ارتفعت أسهم 137 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 76، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، أسترا الصناعية، وسال، وعذيب للاتصالات، وأديس، والكيميائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، تشب، وجازادكو، وبترو رابغ، وساسكو، وسينموي سنترز، الأكثر انخفاضا.

تراجع السوق الموازية 0.1%

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 0.1% عند 23992 نقطة، وبتداولات بلغت 25.155 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.610 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.701 مليار ريال.

زيادة أسعار 42 شركة وتراجع 22

وارتفعت أسهم 42 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 22، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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