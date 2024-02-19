الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12594 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 92.57 نقطة ليقفل عند مستوى 12594.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.7 مليار ريال.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار أسهم 117 شركة وانخفاض 107

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 422 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.
 وكانت أسهم شركات: أماك، والصناعة الكهربائية، ورعاية، وباتك، ولازوردي الأكثر ارتفاعًا.

أنابيب الشرق وتكوني وليفا.. الأكثر انخفاضًا

وجاءت أسهم شركات: أنابيب الشرق، وتكوين، وليفا، وكاتويون، والوطنية للتعليم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و3.78%.
 فيما كانت أسهم شركات: باتك، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية، وشمس، ولازوردي الأكثر نشاطًا بالكمية.

انخفاض مؤشر الأسهم للسوق الموازية 2.50 نقطة

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وسال، وأرامكو السعودية، ومجموعة إم بي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 2.50 نقطة، ليقفل عند مستوى 25271.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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