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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12502 نقطة

أسعار الأسهم
أسعار سوق الأسهم اليوم الأحد
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أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 17.41 نقطة ليقفل عند مستوى 12502.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.2 مليارات ريال.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار أسهم 155 وانخفاض 65

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 386 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 155 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.
 وكانت أسهم شركات: نادك، والتطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والبحري الأكثر ارتفاعاً.

سلوشنز والخريف وسلامة.. الأكثر انخفاضا في التعاملات

وجاء أسهم شركات: سلوشنز، والخريف، وسلامة، وإليانز إس إف، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و5.28%.
 وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، وأنعام القابضة، وأيان، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية.

ارتفاع أسعار أسهم السوق الموازية

جاءت أسهم شركات: سال، وأيان، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية الأكثر نشاطً في القيمة.
 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 69.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 25274.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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