الأربعاء، 04 شعبان 1445 ، 14 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12438 نقطة

اسعار الاسهم
أسعار الأسهم اليوم الأربعاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 34.18 نقطة ليقفل عند مستوى 12438.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.2 مليارات ريال.

ارتفاع أسهم 106 شركة وانخفاض 113 اضافة اعلان

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 335 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمته، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.
 وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، وأيان، ومجموعة صافولا، والعقارية الأكثر ارتفاعًا.

تشب وكيمانول والباحة.. الأكثر انخفاضًا

وجاءت شركات تشب، وكيمانول، والباحة، واتحاد الخليج الأهلية، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و8.59% .
 فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، وأيان، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وأيان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

ارتفاع مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 316.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25695.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 57.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

اقرأ أيضا

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 12404 نقطة

"التجارة" تستدعي 2495 سيارة مازدا "CX-60 / CX-90" 2024 لخلل خطير

اليوم.. إعلان نتيجة الاشتراك والتخصيص في صكوك"صح"

القطاع الخاص مديون للبنوك بـ 2.5 تريليون ريال

استقرار أسعار النفط قبيل توقعات "أوبك" مع تزايد مخاطر الحرب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الأسهم 4:39 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 12404 نقطة

اسعار الاسهم 4:49 م الإثنين، 12 فبراير 2024

مؤشر سوق الأسهم الرئيسي يغلق مرتفعًا عند مستوى 12295.91 نقطة

اسعار الأسهم2 4:53 م الخميس، 08 فبراير 2024

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12202.78 نقطة

اسعار الاسهم 4:59 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

سوق الأسهم ينهى تعاملاته اليوم الثلاثاء منخفضا عند 11985 نقطة