مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12438 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 34.18 نقطة ليقفل عند مستوى 12438.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.2 مليارات ريال.





ارتفاع أسهم 106 شركة وانخفاض 113



تشب وكيمانول والباحة.. الأكثر انخفاضًا



ارتفاع مؤشر السوق الموازية



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 335 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمته، فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، وعذيب للاتصالات، وأيان، ومجموعة صافولا، والعقارية الأكثر ارتفاعًا.وجاءت شركات تشب، وكيمانول، والباحة، واتحاد الخليج الأهلية، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و8.59% .فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، وأيان، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، وأيان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 316.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25695.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 57.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.