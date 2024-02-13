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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا عند مستوى 12404 نقطة

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أسعار الأسهم اليوم الثلاثاء
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أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا أكثر من 100 نقطة عند مستوى 12404 نقاط وبتداولات تجاوزت 11 مليار ريال.اضافة اعلان
وسجلت أسهم 136 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 89شركة على تراجع.

ارتفاع مؤشر 136 شركة وانخفاض 89

وكانت أسهم شركات تنمية، وسلامة، والباحة، وسيرا، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً.
وجاءت أسهم شركات لومي، وعذيب للاتصالات، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وبوان الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و5.13%.

الشركات الأكثر نشاطًا في القيمة

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وأديس، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، وأديس، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

مؤشر أسهم السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 73.44 نقطة، ليقفل عند مستوى 25378.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 800 سهم.

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