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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12209 نقطة

أسعار الأسهم
أسعار مؤشر الأسهم اليوم الأحد
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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 6.28 نقاط، ليقفل عند مستوى 12209.06 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.اضافة اعلان

ارتفاع أسهم 120 شركة وانخفاض 95

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 274 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وسال، وأنابيب، وتنمية، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا.

الشركات الأكثر انخفاضًا

وجاءت أسهم شركات دلة الصحية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، والحمادي، وتكوين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و3.40% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأديس، وأرامكو السعودية، وشمس الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، وأديس، ومجموعة إم بي سي الأكثر نشاطًا في القيمة.

انخفاض مؤشر السوق الموازية 148.75 نقطة

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 148.75 نقطة ليقفل عند مستوى 25300.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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