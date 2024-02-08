مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12202.78 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعًا 36.85 نقطة ليقفل عند مستوى 12202.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.





ارتفاع أسعار 110 شركة وانخفاض أسهم 108



السعودي الألماني وتوبي وسابك.. الأكثر انخفاضا



الشركات الأكثر نشاطا بالكمية



انخفاض مؤسر السوق الموازية 270.76 نقطة



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 345 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 108 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، ومجموعة صافولا، والوطنية للتعليم، وميدغلف للتأمين، ومكة الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، وتوبي، وسابك للمغذيات الزراعية، وإسمنت السعودية، وسناد القابضة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 3.50% .وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأنعام القابضة، ودار الأركان، والباحة ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأديس، ومجموعة صافولا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 270.76 نقطة ليقفل عند مستوى 25449.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.6 مليون سهم.