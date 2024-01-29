مؤشر سوق الأسهم يغلق اليوم الإثنين منخفضا عند 12252 نقطة

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أنهى مؤشر سوق الأسهم
السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12252
نقطة، وبتداولات بلغت 8.284 مليار ريال.
انخفاض أسهم 120 شركة
وارتفاع 97ووفقا لبيانات تداول،
بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 286.622 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو،
10.991 تريليون ريال.
انخفضت أسهم 120 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 97، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
الجزيرة ريت والباحة
وكهرباء السعودية.. الأكثر ارتفاعًاوكانت أسهم شركات،
الجزيرة ريت، والباحة، وكهرباء السعودية، والأهلي ريت1، وولاء، الأكثر ارتفاعا،
فيما كانت أسهم شركات، الدوائية، وليفا، وعطا، وبوان، ودار المعدات الأكثر انخفاضا.
تراجع السوق الموازية
1.3%أغلق مؤشر السوق
الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 1.3%، عند 24686 نقطة، وبتداولات بلغت 17.566
مليون ريال..
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.401 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.716 مليار ريال.