الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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مؤشر سوق الأسهم يرتفع 75.62 نقطة.. وبتداولات بلغت 6.4 مليار ريال

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أسعار سوق الأسهم اليوم الإثنين
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 75.62 نقطة ليقفل عند مستوى 11676.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.اضافة اعلان

ارتفاع أسهم 109 شركة 

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 260 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات مبكو، وتشب، والباحة، والعمران، وساكو الأكثر ارتفاعًا.

الشركا الأكثر انخفاضا في التعاملات

أما أسهم شركات دار الأركان، والإنماء ريت للتجزئة، والآمار، وأسواق عبدالله العثيم، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.83% و3.86% .
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، وشمس ، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء ، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

ارتفاع مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 199.09 نقطة ليقفل عند مستوى 23570.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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