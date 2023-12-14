الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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مؤشر سوق الأسهم يختتم أسبوع المكاسب مرتفعا 1.2%

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أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 11542 نقطة، وبتداولات بلغت 8.245 مليار ريال.اضافة اعلان

القيمة السوقية للأسهم بلغت 11.033 تريليون ريال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 308.514 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 11.033 تريليون ريال، وفقا لبيانات تداول.

ارتفاع أسهم 114 شركة وتراجع 95

وارتفعت أسهم 114 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 95، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، البلاد، وساكو، ومرنة، والنايفات، والعمران، الأكثر ارتفاعا، بينما كانت أسهم شركات، عناية، وبوبا العربية، والآمار، وأسمنت المدينة، ومجموعة تداول، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع أسهم السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، على انخفاض بنسبة 1.3%، عند 23420 نقطة، وبتداولات بلغت 19.776 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.445 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.191 مليار ريال.

ارتفاع 25 شركة وانخفاض 35

وارتفعت أسهم 25 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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