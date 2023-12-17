مؤشر سوق الأسهم يبدأ الأسبوع الثاني مرتفعا ويغلق عند 11600 نقطة

أ أ

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الثاني على التوالي على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 11600 نقطة، وبتداولات بلغت 4.524 مليار ريال. اضافة اعلان





أسعار الأسهم اليوم الأحد

ارتفاع أسهم 147 شركة وانخفاض 74



ساكو ومرنة والصناعات الكهربائية.. الأكثر ارتفاعا



انخفاض السوق الموازية 0.2%



ارتفاع 21 شركة وانخفاض 28



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 194.522 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.090 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 147 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 74، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، ساكو، ومرنة، والصناعات الكهربائية، وتشب، والإنماء ريت للتجزئة، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وسناد القابضة، ومجموعة الحكير، والآمار، والتطويرية الغذائية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية نمو، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 23371 نقطة، وبتداولات بلغت 16.840 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 709.146 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.627 مليون ريال.وارتفعت أسهم 21 شركة، فيما انخفضت 28، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.