مؤشر سوق الأسهم يبدأ الأسبوع الثاني مرتفعا ويغلق عند 11600 نقطة

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أنهى مؤشر سوق
الأسهم الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الثاني على التوالي
على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 11600 نقطة، وبتداولات بلغت 4.524 مليار ريال.
أسعار الأسهم اليوم الأحدووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، نحو 194.522 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.090 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 147
شركة وانخفاض 74 ارتفعت أسهم 147
شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 74، من بين 231 شركة مدرجة في السوق
الرئيسية.
ساكو ومرنة
والصناعات الكهربائية.. الأكثر ارتفاعاوكانت أسهم
شركات، ساكو، ومرنة، والصناعات الكهربائية، وتشب، والإنماء ريت للتجزئة، الأكثر
ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وسناد القابضة، ومجموعة الحكير، والآمار،
والتطويرية الغذائية، الأكثر انخفاضا.
انخفاض السوق
الموازية 0.2%أغلق مؤشر السوق
الموازية نمو، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 23371 نقطة، وبتداولات بلغت 16.840
مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 709.146 ألف سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 46.627 مليون ريال.
ارتفاع 21 شركة وانخفاض 28 وارتفعت أسهم 21
شركة، فيما انخفضت 28، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.
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