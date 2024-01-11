مؤشر سوق الأسهم "تاسي" ينخفض 0.2% ويغلق عند 12116 نقطة

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انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي، في
تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.2% وأغلق عند 12116 نقطة،
وبتداولات بلغت، 7.211 مليار ريال.
ارتفاع 74 شركة وانخفاض 139وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 414.829
مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 11.294 تريليون ريال، وفقا لبيانات
تداول.
وانخفضت أسهم 139 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 74، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
"توبي وشاكر وعلم" أكثر الشركات
ارتفاعًأ وكانت أسهم شركات، توبي، وشاكر، وعلم، والعربية، والعقارية، الأكثر
ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ساكو، والتعاونية، وأميانتيت، والصقر للتأمين،
ووقت اللياقة، الأكثر انخفاضا.
انخفاض مؤشر السوق الموازية 0.7% أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.7%، عند 24832
نقطة، وبتداولات بلغت، 23.765 مليون ريال.
القيمة السوقية للسوق الموازية 48.810 وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.537 مليون سهم، فيما بلغت القيمة
السوقية نحو 48.810 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 38 شركة، بينما انخفضت 22، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.