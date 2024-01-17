مؤشر سوق الأسهم الرئيسي ينخفض 0.1% ويغلق عند 12063 نقطة

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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 0.1 % ليغلق عند 12063 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10.7 مليار ريال. اضافة اعلان





انخفاض أرامكو والراجحي بنسبة 1%



الشركات الأكثر انخفاضًا



بيع حصة من "اللجين" بقيمة 1.87 مليار ريال



ارتفاع سهم "الإنماء" 3%



تراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بنحو 1 % عند 31.75 ريال، و86.70 ريال، على التوالي.وهبط سهم بترورابغ، بنسبة 4 % عند 9.57 ريال، عقب إعلان الشركة بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 % من رأس المال.وأنهت أسهم بنك الرياض، وسابك، ومعادن، وجبل عمر، والتعاونية، وسبكيم العالمية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.في المقابل، تصدر سهم مجموعة إم بي سي، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 60.10 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ6 ملايين سهم.وصعد سهم اللجين، بنسبة 4 % عند 43.45 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 22 مليون سهم وبقيمة قاربت الـ مليار ريال.وأعلنت توقيع اتفاقية لبيع حصة تبلغ 35 % في شركة ناتبت، وبقيمة 1.87 مليار ريال إلى شركة بازل العالمية القابضة.وارتفع سهم مصرف الإنماء، بنسبة 3 % عند 43.20 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق ملكية ريت، بنسبة 1 % عند 6.13 ريال، عقب إعلان الصندوق عن توزيعات نقدية على المساهمين.