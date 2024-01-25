مؤشر سوق الأسهم الرئيسي يغلق منخفضا 0.1%.. والموازي يرتفع 1.2%

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أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12161 نقطة، وبتداولات بلغت 7.223 مليار ريال. اضافة اعلان





ارتفاع أسهم 121 شركة وانخفاض 95



ارتفاع السوق الموازية 1.2%



بلغت كمية الأسهم المتدولية 1.525 سهم



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 318.988 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.041 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 121 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 95، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، أنابيب، والموارد، وجي آي جي، والبابطين، وسمو، الأكثر ارتفاعا.وجاءت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، والباحة، والرياض، وكابلات الرياض، والاستثمار، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 25248 نقطة، وبتداولات بلغت 24.227 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.525 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.814 مليار ريال.وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.