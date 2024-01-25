الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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مؤشر سوق الأسهم الرئيسي يغلق منخفضا 0.1%.. والموازي يرتفع 1.2%

أسعار الأسهم
أسعار سوق الأسهم اليوم الخميس
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أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 12161 نقطة، وبتداولات بلغت 7.223 مليار ريال.اضافة اعلان

ارتفاع أسهم 121 شركة وانخفاض 95

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 318.988 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.041 تريليون ريال.
ارتفعت أسهم 121 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 95، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، أنابيب، والموارد، وجي آي جي، والبابطين، وسمو، الأكثر ارتفاعا.

ارتفاع السوق الموازية 1.2%

وجاءت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، والباحة، والرياض، وكابلات الرياض، والاستثمار، الأكثر انخفاضا.
أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 25248 نقطة، وبتداولات بلغت 24.227 مليون ريال.

بلغت كمية الأسهم المتدولية 1.525 سهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.525 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.814 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 24، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

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