مؤشر سوق الأسهم الرئيسي يغلق مرتفعًا عند مستوى 12295.91 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 86.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 12295.91 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.





ارتفاع 96 شركة وانخفاض 125



سدافكو والكيميائية وتكوين.. الشركات الأكثر انخفاضًا



ارتفاع مؤشر السوق الموازية 4.50 نقطة



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 377 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات جمجوم فارما، وعذيب للاتصالات، وسلامة، وجبل عمر، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات سدافكو، والكيميائية، وتكوين، وأميانتيت، وأنابيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 7.50% .فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأديس، ودار الأركان ، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية.وكانت أسهم شركات سال، ومعادن، ومجموعة إم بي سي، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 4.50 نقاط ليقفل عند مستوى 25305.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.