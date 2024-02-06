الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مؤشر البورصة يحقق أطول سلسلة ارتفاع في شهر ويكسب 62 نقطة

أسعار الأسهم
أسعار الأسهم اليوم الثلاثاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حقق مؤشر الأسهم الرئيسي"تاسي" أطول سلسلة ارتفاع في شهر بعدما صعد للجلسة الثالثة، وأغلق عند 12024 نقطة رابحا 62 نقطة ما يعادل 0.52 %.اضافة اعلان

ارتفاع معظم القطاعات والأسهم

سعي المؤشر للوصول إلى 12020 نقطة، وقدرة السوق في التماسك عند المستويات الحالية، التي قد تشهد ضغوطا بيعية ستعزز من فرص مواصلة الارتفاع في حال تغلبها على البيوع.
وجاء الأداء الإيجابي لـ"تاسي" جاء مدعوما بارتفاع معظم القطاعات والأسهم، وتتطلع السوق إلى مزيد من البيانات حول الأداء المالي للشركات السنوية والتوزيعات النقدية.

المؤشر يسجل 12071 نقطة ويربح 62

افتتح مؤشر "تاسي" عند 12012 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12071 كاسبا 0.91 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12024 نقطة رابحا 62 نقطة بنحو 0.52 %.
وارتفعت السيولة 69 % بنحو 3.3 مليار لتصل إلى 8.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 24 % بواقع 57 مليون سهم لتبلغ 295 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 171 ألف سهم بـ49 %.

تراجع 4 قطاعات وارتفاع القطاعات الآخرى

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 0.86 %، يليه "الطاقة" بـ0.47 %، وحل ثالثا "الخدمات المالية" 0.40 %.
وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 4.72 %، ثم "السلع الرأسمالية" بـ3.75 %، وحل ثالثا "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" 22 %.
وكان الأعلى تداولا، قطاع البنوك بنحو 13 % بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "الطاقة" 11 %، ما يمثل 920 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 10 % بنحو 855 مليون ريال.

الجوف والباحة وكابلات الرياض.. الأكثر ارتفاعًأ

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الجوف" بنحو 8.69 % ليبلغ 53.80 ريال، يليه "الباحة" بـ7.14 % ليصل إلى 0.15 ريال، وحل ثالثا سهم "كابلات الرياض" 6.49 % حيث أغلق عند 111.60 ريال.
وتصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أيان" بواقع 4.92 % ليغلق عند 17.38 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بـ3.84 % إلى 175.40 ريال، وحل ثالثا سهم "أديس" بمقدار 3.61 % ليقفل عند 19.22 ريال.

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 فبراير.. عيار 21 يسجل 214 ريالًا

"أنابيب السعودية" تفوز بعقود توريد لـ أرامكو بـ246 مليون ريال

استقرار أسعار النفط في ظل تقييم زيارة بلينكن للشرق الأوسط

القويز يعلن عن مفاجأة: البنوك في طريقها للاختفاء لهذا السبب (فيديو)

الاستزراع السمكي في المملكة.. أولوية لدعم الاقتصاد وتكثيف ثروات البحار

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الأسهم 4:42 م الخميس، 01 فبراير 2024

ارتفاع سوق الأسهم اليوم الخميس 117.66 نقطة

اسعار الاسهم 4:59 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

سوق الأسهم ينهى تعاملاته اليوم الثلاثاء منخفضا عند 11985 نقطة

أسعار الأسهم 4:51 م الإثنين، 29 يناير 2024

مؤشر سوق الأسهم يغلق اليوم الإثنين منخفضا عند 12252 نقطة

أسعار الأسهم 4:59 م الخميس، 25 يناير 2024

مؤشر سوق الأسهم الرئيسي يغلق منخفضا 0.1%.. والموازي يرتفع 1.2%

اقرأ أيضا

منتج صح الادخاري
4:05 م الإثنين، 05 فبراير 2024

في 30 ثانية فقط.. كيف تشترك بمنتج صح الإدخاري؟

فيتش العالمية
3:24 م الإثنين، 05 فبراير 2024

"فيتش" العالمية تشيد بمتانة اقتصاد المملكة وحجم أصولها السيادية

تحويلات الأجانب
12:41 م الإثنين، 05 فبراير 2024

تحويلات الأجانب للخارج تسجل أدنى مستوياتها في 5 سنوات

هيئة الصناعات العسكرية
12:07 م الإثنين، 05 فبراير 2024

الهيئة العامة للصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هدف
5:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل وبشرى.. "هدف" يعلن عن 2550 فرصة تدريبية عبر "تطوير الخريجين" للدبلوم فأعلى

هيئة تقويم التعليم والتدريب
3:15 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

موعد التسجيل للطالبات في اختبارات التحصيل الورقي

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. برواتب 6500 ريال.. فرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية لحملة الثانوية

GFpJE8TXcAAAiGb
1:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. ارتكبوا فعلاً مشينًا.. ضبط 6 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في الرياض

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
12:42 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

بالخطوات.. كيف تسترد وتؤجل الرسوم الجمركية؟

اختبار الأختبارات اختبارات
12:25 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

رابط وخطوات التسجيل في اختبار التحصيل الورقي للطلاب