مؤشر البورصة يحقق أطول سلسلة ارتفاع في شهر ويكسب 62 نقطة

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حقق مؤشر الأسهم الرئيسي"تاسي" أطول سلسلة ارتفاع في شهر بعدما صعد للجلسة الثالثة، وأغلق عند 12024 نقطة رابحا 62 نقطة ما يعادل 0.52 %. اضافة اعلان





ارتفاع معظم القطاعات والأسهم



المؤشر يسجل 12071 نقطة ويربح 62



تراجع 4 قطاعات وارتفاع القطاعات الآخرى



الجوف والباحة وكابلات الرياض.. الأكثر ارتفاعًأ



سعي المؤشر للوصول إلى 12020 نقطة، وقدرة السوق في التماسك عند المستويات الحالية، التي قد تشهد ضغوطا بيعية ستعزز من فرص مواصلة الارتفاع في حال تغلبها على البيوع.وجاء الأداء الإيجابي لـ"تاسي" جاء مدعوما بارتفاع معظم القطاعات والأسهم، وتتطلع السوق إلى مزيد من البيانات حول الأداء المالي للشركات السنوية والتوزيعات النقدية.افتتح مؤشر "تاسي" عند 12012 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 12071 كاسبا 0.91 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12024 نقطة رابحا 62 نقطة بنحو 0.52 %.وارتفعت السيولة 69 % بنحو 3.3 مليار لتصل إلى 8.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 24 % بواقع 57 مليون سهم لتبلغ 295 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 171 ألف سهم بـ49 %.تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 0.86 %، يليه "الطاقة" بـ0.47 %، وحل ثالثا "الخدمات المالية" 0.40 %.وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 4.72 %، ثم "السلع الرأسمالية" بـ3.75 %، وحل ثالثا "تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية" 22 %.وكان الأعلى تداولا، قطاع البنوك بنحو 13 % بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "الطاقة" 11 %، ما يمثل 920 مليون ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 10 % بنحو 855 مليون ريال.تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الجوف" بنحو 8.69 % ليبلغ 53.80 ريال، يليه "الباحة" بـ7.14 % ليصل إلى 0.15 ريال، وحل ثالثا سهم "كابلات الرياض" 6.49 % حيث أغلق عند 111.60 ريال.وتصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أيان" بواقع 4.92 % ليغلق عند 17.38 ريال، يليه "عذيب للاتصالات" بـ3.84 % إلى 175.40 ريال، وحل ثالثا سهم "أديس" بمقدار 3.61 % ليقفل عند 19.22 ريال.