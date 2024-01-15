الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مؤشر الأسهم الرئيسي "تاسي" يغلق مرتفعا اليوم الإثنين 0.5%

أسعار الأسهم
أسعار مؤشر الأسهم اليوم الإثنين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي، عند الإغلاق اليوم الإثنين، بنسبة 0.5%، ليصل إلى 12122 نقطة، وبتداولات بلغت، 8.668 مليار ريال.اضافة اعلان

11.258 تريليون ريال القيمة السوقية للأسهم

بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 311.912 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.258 تريليون ريال، وفقا لبيانات، تداول.

ارتفاع أسهم 122 شركة وانخفاض 93

ارتفعت أسهم 122 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 93، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، ومبكو، والدواوء، والفخارية، وكابلات الرياض، الأكثر ارتفاعا.

اكوا باور وعطاء والغاز .. الأكثر انخفاضًا

وجاءت أسهم شركات، أكوا باور، وعطاء، والغاز، وأنعام القابضة، ودار الأركان، الأكثر انخفاضا.
أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 24679 نقطة، وبتداولات بلغت 27.937 مليون ريال.

انخفاض أسهم السوق الموازية وارتفاع 38 شركة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.598 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.978 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 38 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.

اقرأ أيضا

أسعار العملات في السعودية اليوم الاثنين 15 يناير.. الإسترليني يسجل 4.78 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 15 يناير.. عيار 24 يسجل 248 ريالًا

توقعات 2024.. المملكة بين أفضل 4 اقتصادات وتراجع دول أوروبية

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين لتطورات الأحداث في الشرق الأوسط

بشرى حول مبيعات الوحدات السكنية في "ضاحية خزام" بالرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار الأسهم 4:48 م الإثنين، 08 يناير 2024

مؤشر سوق الأسهم ينخفض 0.6% ويغلق عند 12252 نقطة

اسعار الاسهم2 4:55 م الأحد، 07 يناير 2024

مكاسب مؤشر الأسهم مستمرة.. أغلق اليوم مرتفعا 1.2%

أسعار الأسهم 4:49 م الخميس، 04 يناير 2024

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 216.56 نقطة بعد تداولات بـ 9.9 مليار ريال

اسعار الأسهم1 4:48 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.7% عند 12123 نقطة

اقرأ أيضا

دفع الايجار1
4:04 م الأحد، 14 يناير 2024

عاجل.. حصر دفع الإيجار للعقود السكنية عبر القنوات الرقمية.. غدًا الاثنين

الذكاء الاصطناعي إدارة المشاريع
10:53 ص الأحد، 14 يناير 2024

كيف تدير مشروعك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟

اسعار العملات1
9:52 ص الأحد، 14 يناير 2024

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 14 يناير.. اليورو يسجل 4.11 ريال

اسعار الذهب5
9:47 ص الأحد، 14 يناير 2024

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 14 يناير.. عيار 21 يسجل 216 ريالًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

برنامج ريف - ريف
5:52 م الإثنين، 15 يناير 2024

برنامج ريف يحدد الإجراء المطلوب حال تجاوز مدة دارسة الطلب

الجوازات1
5:09 م الإثنين، 15 يناير 2024

تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط إسقاط تأشيرة العمالة المنزلية

حساب المواطن
4:39 م الإثنين، 15 يناير 2024

بالخطوات.. طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

مكتب الإستقدام - مساند - العمالة المنزلية
4:34 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية
4:30 م الإثنين، 15 يناير 2024

خطوات تفعيل بطاقة الهوية الوطنية بعد تسلّمها من سبل

سكني
4:17 م الإثنين، 15 يناير 2024

عاجل.. بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص الحصول على المسكن الأول