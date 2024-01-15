مؤشر الأسهم الرئيسي "تاسي" يغلق مرتفعا اليوم الإثنين 0.5%

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ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي تاسي، عند الإغلاق اليوم الإثنين، بنسبة 0.5%، ليصل إلى 12122 نقطة، وبتداولات بلغت، 8.668 مليار ريال. اضافة اعلان





11.258 تريليون ريال القيمة السوقية للأسهم



ارتفاع أسهم 122 شركة وانخفاض 93



اكوا باور وعطاء والغاز .. الأكثر انخفاضًا



انخفاض أسهم السوق الموازية وارتفاع 38 شركة



بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 311.912 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.258 تريليون ريال، وفقا لبيانات، تداول.ارتفعت أسهم 122 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 93، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، ومبكو، والدواوء، والفخارية، وكابلات الرياض، الأكثر ارتفاعا.وجاءت أسهم شركات، أكوا باور، وعطاء، والغاز، وأنعام القابضة، ودار الأركان، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 24679 نقطة، وبتداولات بلغت 27.937 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.598 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.978 مليار ريال.وارتفعت أسهم 38 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.