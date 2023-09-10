ليبيا.. إغلاق 4 موانئ نفطية 3 أيام بسبب إعصار متوقع

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قال مهندسان بقطاع النفط، إن 4 موانئ نفطية رئيسة في ليبيا، هي رأس لانوف
والزويتينة والبريقة والسدرة، ستغلق لمدة ثلاثة أيام.
وتم إغلاق هذه الموانئ النفطية اعتبارًا من مساء أمس السبت لمدة 3 أيام بسبب إعصار متوقع، وفقا لـ "اليوم".
ويشار إلى أنه قد تم استئناف الإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل
الليبيين، بعد توقفهما في أعقاب اختطاف وزير مالية سابق.
استئناف الإنتاج النفطي من الحقلين
أوضحت وزارة النفط الليبية، أن إغلاق 3 حقول نفط ليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة.
ودعت الوزارة في بيان جميع الأطراف إلى عدم السماح لخلافاتهم بالتأثير على
إنتاج وصادرات الطاقة.
الخلافات وتأثيرها على إنتاج الطاقة
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، قد أعلنت أن إنتاج النفط الخام بلغ
مليونًا و203 آلاف برميل يوميًا.
حجم الإنتاج الليبي من النفط
ومع استقرار إنتاج النفط الليبي، جاءت إشادة منصة إنرجي كابيتال آند باور/ بالانتعاشة الأخيرة لسوق النفط، وأرجعتها إلى بعض الاستقرار الملحوظ في البيئة السياسية والاجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتوسع في قطاع الطاقة.