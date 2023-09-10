ليبيا.. إغلاق 4 موانئ نفطية 3 أيام بسبب إعصار متوقع

أ أ

قال مهندسان بقطاع النفط، إن 4 موانئ نفطية رئيسة في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، ستغلق لمدة ثلاثة أيام. اضافة اعلان

وتم إغلاق هذه الموانئ النفطية اعتبارًا من مساء أمس السبت لمدة 3 أيام بسبب إعصار متوقع، وفقا لـ "اليوم".





استئناف الإنتاج النفطي من الحقلين





الخلافات وتأثيرها على إنتاج الطاقة





حجم الإنتاج الليبي من النفط





إجمالي إيرادات ليبيا من النفط



ويشار إلى أنه قد تم استئناف الإنتاج النفطي في حقلي الشرارة والفيل الليبيين، بعد توقفهما في أعقاب اختطاف وزير مالية سابق.أوضحت وزارة النفط الليبية، أن إغلاق 3 حقول نفط ليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة.ودعت الوزارة في بيان جميع الأطراف إلى عدم السماح لخلافاتهم بالتأثير على إنتاج وصادرات الطاقة.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، قد أعلنت أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و203 آلاف برميل يوميًا.ومع استقرار إنتاج النفط الليبي، جاءت إشادة منصة إنرجي كابيتال آند باور/ بالانتعاشة الأخيرة لسوق النفط، وأرجعتها إلى بعض الاستقرار الملحوظ في البيئة السياسية والاجتماعية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتوسع في قطاع الطاقة.وكانت إجمالي إيرادات ليبيا من النفط قد بلغت 33.4 مليار دينار (حوالي 6.95 مليار دولار) في النصف الأول من 2023 انخفاضًا من 37.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.