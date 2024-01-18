لو كنتَ منها خذ قرارك..4 فئات لا تناسبها أعمال التجارة الإلكترونية

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حدد خبير ومرشد في التجارة الإلكترونية، 4 حالات قد لا يناسبها الدخول في التجارة الإلكترونية، وهذه الفئات، تحتاج إلى الاستعداد قبل البدء عمليًا في دخول هذا القطاع. اضافة اعلان





4 فئات لا يناسبها الدخول في التجارة الإلكترونية



تحول التجارة الإلكترونية إلى نمط حياة



بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات



الفئة الجاهزة لدخول مجال التجارة الإلكترونية



وقال: تتمثل هذه الفئات في من لا يحمل أي اطلاع على مبادئ وأساسيات ريادة الأعمال، ومن ليس مستعدًا لتخصيص الوقت والجهد الكافي لتأسيس المشروع وإطلاق المتجر ومتابعة أدائه بشكل منتظم.وأضاف، والفئة الثالثة من يعتقد أن أكبر النتائج يمكن تحقيقها في أسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة، وأخيرًا من يتسرع في اتخاذ القرارات واستهلاك الميزانيات، ويستعجل النتائج، وفقًا لـ "الوطن".أكد عضو لجنة التجارة الإلكترونية بالأحساء حسين الحاجي، على تحول التجارة الإلكترونية إلى نمط حياة يلبي مختلف احتياجات المستخدمين في تسوّق المنتجات والخدمات اليومية والموسمية.ونوه للنمو الكبير والمتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة مع الإشارة إلى تصنيف المملكة ضمن أعلى 10 دول في نسبة نمو 32% سنويًا.وأضاف، تتسع التجارة الإلكترونية، لتشمل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات أيضًا عبر الإنترنت.وبين أهمية تبادل الخبرات لمساعدة المهتمين على التطبيق المبدئي، وصولًا للتمكن والاحتراف عبر الممارسة المستمرة.وأشار إلى أن من بين الفئات التي تعد مناسبة وجاهزة للانطلاق في مجال التجارة الإلكترونية: المنشآت القائمة التي ترغب في التحول كليًا أو جزئيًا إلى التجارة الإلكترونية.