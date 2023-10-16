لهؤلاء.. "أمانة الشرقية" تطرح 170 فرصة استثمارية

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طرحت أمانة المنطقة الشرقية 170 فرصة استثمارية مؤقتة مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، بالتعاون مع مختلف القطاعات. اضافة اعلان





الفرص تستمر لمدة 6 أشهر



تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين



طريقة الاطلاع على الفرص الاستثمارية



وأفادت الأمانة أن عقود تأجير هذه الفرص تستمر لمدة 6 أشهر مما يتيح الفرصة للاستفادة من الأنشطة الموسمية والفعاليات، والمهرجانات والمخيمات، والأكشاك وعربات الأطعمة، والألعاب الكهربائية والهوائية والمطاطية، وملاعب البادل والقوارب العائمة، والأنشطة البحرية، وغيرها من الآن.وأشارت إلى أن هذه الفرص تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار، وإشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه.ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها، والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.