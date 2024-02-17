لمدة 50سنة.. أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية ببريدة

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تعلن أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات عن طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة العقارية ، والتي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة برج إداري تجاري فندقي بمدينة بريدة لمدة 50سنة.



فرص استثمارية بالقصيم:

طرح 14 فرصة استثمارية:

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 21,158م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف أخر يوم 23 أبريل 2024م.وأوضحت أمانة منطقة القصيم أن بيانات الفرص الاستثمارية متاحة لكافة المستثمرين عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص) الإلكترونية حيث بإمكان المستثمر الاطلاع على كافة تفاصيل الفرصة والموقع الجغرافي.وفي وقت سابق طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية الظاهرية، 14 فرصة استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص.وأوضحت أن ذلك يأتي سعيًا لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية.رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة:كما تهدف الفرص الاستثمارية لإتاحة المجال لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.ودعت الأمانة الراغبين بالدخول في المنافسة بتلك الفرص وغيرها من الفرص والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول على بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، والاطلاع على دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني.