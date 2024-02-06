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للمرة الأولى.. تصدير منتجات المملكة الزراعية إلى السوق الأوروبي

تصدير
تصدير
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شهدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، توقيع أول اتفاقية لتصدير المنتجات الزراعية السعودية بتقنيات الزراعة المائية المتطورة إلى هولندا والسوق الأوروبي.اضافة اعلان

التصدير الزراعي للأسواق الأوروبية:



يأتي هذا تعزيزاً لدخولها قطاع التصدير الزراعي عالميًا، وفتح آفاقٍ جديدة لتصدير المنتجات السعودية إلى هولندا والسوق الأوروبي.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية السعودية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتسويق، نتيجة لارتفاع جودة المنتج الزراعي، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الزراعي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وجاء توقيع الاتفاقية بحضور وكيل الوزارة للزارعة المهندس أحمد بن صالح العيادة والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي، ونائب الرئيس لتمكين المصدرين بهيئة الصادرات السعودية ياسر السبالي، حيث يتم إنتاج هذه الخضروات في البيوت المحمية الزجاجية، مع تحقيق أعلى معايير المحافظة على المياه والاستدامة.

الطماطم والفلفل:



ووقعت الاتفاقية بين شركة "دافا" الزراعية مع شركة "ليهمان آند تراس" الهولندية إحدى كبرى شركات التسويق الهولندية؛ لتصدير الخضروات السعودية إلى هولندا والاتحاد الأوروبي.

وتشمل الطماطم، وطماطم "شري" والفلفل، نظرًا للفائض الإنتاجي لدى المملكة في موسم الشتاء؛ لرفع مستويات الدخل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المناطق الزراعية.

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطط ورؤية "البيئة"؛ لتعزيز قدرة القطاع الزراعي عالميًا، وضمن إطار الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية؛ للتوسع في إنشاء البيوت المحمية لبناء إنتاج زراعي مستدام،

وتوفير فرص عمل، وتعزيز الأمن الغذائي؛ للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، حيث تنتج المملكة العديد من الخضروات والفواكه، ومنها إنتاج أكثر من (600) ألف طن من البطاطس بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت (80)%، وأكثر من (650) ألف طن من الطماطم بنسبة اكتفاء ذاتي تفوق (67) %،.

وأيضا أكثر من (365) ألف طن من البصل بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت الـ (44) %، وما يزيد عن (1.7) مليون طن من التمور بنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى (122) %، إضافة إلى العديد من المنتجات التي أسهمت في زيادة الإنتاج الزراعي بالمملكة لأكثر من (11) مليون طن، وتحقيق وفرة في سلاسل المنتجات بمختلف المناطق في أسواق المملكة كافة.

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