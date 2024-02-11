لتوطين صناعة الطائرات.. "مدن" تستقطب استثمارات بـ 130 مليون ريال

أ أ

بهدف توطين صناعات الطائرات العسكرية، والطائرات بدون طيار، وتقديم خدمات إصلاح وصيانة وعمرة السفن، استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن" استثمارات بقيمة 130 مليون ريال.





توطين صناعة الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار



صيانة قطع غيار المنظومات العسكرية



"مدن" الشريك الأول للمنظومة الصناعية



توفير حزمة من المزايا الاستثمارية في مدنها الصناعية



وقّعت "مدن" عقديّ تخصيص مصنعين جاهزين بمساحة 700 متر مربع واستثمارات 50 مليون ريال للمصنع الواحد لصناعة الطائرات العسكرية، وأجزاء وقطع الطائرات العسكرية والمدنية، والطائرات بدون طيار.وأبرمت عقد تخصيص أرض لوجستية مساحتها 3 آلاف متر مربع واستثمارات 30 مليون ريال لإصلاح وصيانة السفن، وأعمال العَمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية.ويشمل أعمال الإصلاح والصيانة والعمرة لقطع غيار المنظومات العسكرية كالمركبات والطائرات والسفن العسكرية، وكذلك أجهزة تنقية المياه، ومحركات السفن والقطارات، والصمامات.وشاركت "مدن" بجناح في "معرض الدفاع العالمي 2024" الذي عقدت نسخته الثانية خلال الفترة (4-8 فبراير) بالرياض، بهدف تمثيل القطاع الصناعي وتسليط الضوء على الفرص النوعية.واستعرضت الخدمات والمنتجات، والحوافز الصناعية المبتكرة؛ التي تعزز قاعدتها الإنتاجية ومن بينها الصناعات العسكرية انطلاقًا من رؤيتها بأن تكون الوجهة المثالية والشريك الأول للمنظومة الصناعية.وكشفت "مدن" عن حزمة مزايا استثمارية في مدنها الصناعية؛ من بينها الانتشار الجغرافي الجاذب للاستثمار ممثلًا بـ36 مدينة صناعية حول المملكة.وتضم المزايا سهولة ممارسة الأعمال ارتكازًا على حجم الثروات المعدنية التي تناسب الصناعات العسكرية ووفرة الأيدي العاملة وشبكة الموردين، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والحلول اللوجستية.يذكر أن تنظيم معرض الدفاع العالمي يأتي تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، لتكون إضافة حقيقية إلى واقع الدفاع في المملكة.ويلعب دورًا محوريًا في رحلة المملكة نحو تطوير صناعتها العسكرية وتوطينها، ما يضع المملكة في قلب تلك الصناعة ويرسخ مكانتها عالميًا.