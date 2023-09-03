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لتأهيل الممارسين.. "هيئة العقار" تُعلن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في مجاليّ التعليم والتدريب الإلكتروني، والتطوير المهني.

توحيد الجهود لتنمية القدرات البشرية


 وأوضحت أن ذلك تم من خلال توحيد الجهود لتنمية القدرات البشرية الممارسة في القطاع العقاري عن طريق تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني.

وأضافت أن الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يتضمن تمكين الهيئة العامة للعقار من التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني عبر بناء محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني للاستفادة منه في مختلف الأنشطة العقارية.

إعداد وتأهيل الممارسين العقاريين

وبين تأن ذلك يأتي  للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتزويد المعهد العقاري بمنصة فرعية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" لإعداد وتأهيل الممارسين العقاريين على متطلبات سوق العمل المتسارعة والمتجددة.

تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري

وأكدت أنه تم خلال هذا الربط تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري حتى الآن على نشاط الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، والتسويق العقاري الإلكتروني، وذلك وفقًا لأحدث الممارسات في القطاع، مما يسهم في ضبط جودته، وتحسين فاعلية مخرجاته.

 وتُعد المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تُعنى بتمكين قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.

بناء شراكة إستراتيجية تواكب المستجدات

 يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني قد وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجهتين في بناء شراكة إستراتيجية تواكب المستجدات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل.

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