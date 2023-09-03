لتأهيل الممارسين.. "هيئة العقار" تُعلن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اكتمال الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في مجاليّ التعليم والتدريب الإلكتروني، والتطوير المهني.





توحيد الجهود لتنمية القدرات البشرية



إعداد وتأهيل الممارسين العقاريين



تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري



بناء شراكة إستراتيجية تواكب المستجدات



وأوضحت أن ذلك تم من خلال توحيد الجهود لتنمية القدرات البشرية الممارسة في القطاع العقاري عن طريق تمكين التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني.وأضافت أن الربط التقني مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، يتضمن تمكين الهيئة العامة للعقار من التحول نحو التعليم والتدريب الإلكتروني عبر بناء محتوى تعليمي وتدريبي إلكتروني للاستفادة منه في مختلف الأنشطة العقارية.وبين تأن ذلك يأتي للمساهمة في تحقيق كفاءة الإنفاق، وتزويد المعهد العقاري بمنصة فرعية من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" لإعداد وتأهيل الممارسين العقاريين على متطلبات سوق العمل المتسارعة والمتجددة.وأكدت أنه تم خلال هذا الربط تأهيل أكثر من 20 ألف ممارس عقاري حتى الآن على نشاط الوساطة العقارية، والتسويق العقاري، والتسويق العقاري الإلكتروني، وذلك وفقًا لأحدث الممارسات في القطاع، مما يسهم في ضبط جودته، وتحسين فاعلية مخرجاته.وتُعد المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني "FutureX" إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تُعنى بتمكين قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة.يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني قد وقعا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجهتين في بناء شراكة إستراتيجية تواكب المستجدات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل.