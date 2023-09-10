لبناء مسكن المستقبل.. غدًا افتتاح معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض

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تنطلق غداً الاثنين 11 من سبتمبر فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبتنظيم من شركة تحالف، تحت عنوان «لبناء مسكن المستقبل». اضافة اعلان

وتستمر أعمال المعرض حتى يوم 13 سبتمبر 2023، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.





الابتكارات في التقنيات العقارية





سحوبات مجانية على 5 وحدات سكنية





مشاركة العديد من الدول





انطلاق روشن هاكاثون بمسارين





تحديات المنتجات الجديدة



يتناول جدول أعمال اليوم الأول من معرض سيتي سكيب العالمي، مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستتطرق لعدد من المواضيع كالابتكارات الحالية في التقنيات العقارية، وتأثير التصميم.ويتطرق أيضًا إلى جانب استخدامات سلسلة الكتل «بلوك تشين» في قطاع العقارات، والعديد من المواضيع الأخرى، وفقًا لـ "عكاظ".ويقدم المعرض سحوبات مجانية على خمس وحدات سكنية للزوار؛ وحدتان سكنيتان في مدينة الرياض مقدمتان من أسس العقار، وثلاث وحدات سكنية مقدمة من ثلاثة مطورين عقاريين.وتقع الوحدات السكنية الثلاث الأخرى في المدينة المنورة وتبوك، كما يقدم سيتي سكيب العالمي عروضاً خاصة من المطورين العقاريين، إلى جانب قروض مميزة من البنوك.ويُعقد المعرض بمشاركة العديد من الدول، ومشاريع رؤية المملكة 2030، وأهم الشركات العقارية، حيث تجاوز عدد المسجلين في المعرض 200 ألف عارض.كما تجاوز الطلب على التواجد في المعرض من قبل الجهات العارضة 135% من المساحة المتاحة في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.وذلك لما يمثله المعرض من منصة مهمة لاستعراض المشاريع العقارية الفريدة على مستوى العالم، خاصة وأنه قد أسهم في الكشف عن عدد من المشاريع العقارية كمحطة باترسي لتوليد الطاقة، والعديد من المشاريع الأخرى.وينطلق غداً أيضًا روشن هاكاثون بمسارين، أحدهما خاص للشركات الناشئة القائمة، والآخر لأفكار المشاريع الجديدة.ويتناول الهاكاثون تحديات الحلول البرمجية عبر تطوير حلول سهلة الاستخدام وقابلة للتوسع وقادرة على تطوير القطاع العقاري.ويبحث الهاكاثون تحديات المنتجات الجديدة التي تهدف إلى تصميم وتطوير أجهزة قائمة على التقنية للنهوض بالقطاع العقاري، كتقنيات المنازل الذكية ونحوها.ونقاش تحديات تطوير البنية التحتية والامتثال التي تسعى لتطوير حلول مبتكرة للبنية التحتية.

وتجاوز عقبات الامتثال التي تشهدها صناعة التقنية العقارية، كخصوصية البيانات والأمن والتخطيط وما إلى ذلك.

